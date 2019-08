Kalle Rovanperällä on vain kaksi kilpailijaa, mutta hän ei ota riskejä yleiskilpailumenestyksen vuoksi – nuorukainen odottaa innolla WRC-talliin siirtymistä

Puuppolan kasvatti Kalle Rovanperän alku kotirallissa oli lupaava. Torstaisen Harjun EK:n jälkeen Rovanperä löytyi yleiskilpailun sijalta yhdeksän ja täysin odotetusti oman luokkansa WRC2 Pron ykkössijalta. Eroa yleiskilpailun ykköseen Thierry Nevilleen oli 4,8 sekuntia, WRC2:n kakkosena oleva Eerik Pietarinen oli Rovanperää 1,8 sekuntia hitaampi.

Rovanperä kertoi jo torstaiaamuisen Vesalan testi-EK:n jälkeen, että Harju on rallin avauspätkänä vaikea.

– Melkein joka paikka on vähän ahdas tai ärsyttävä. Kun tullaan mäen päälle hiekan jälkeen, siinä on pari kiven kiertoa. Alamäki on aika liukas ja ahdas. Se on kuskille hankala pätkä ajaa tarkasti ja kovaa läpi, Rovanperä sanoi.

Hän kuitenkin nauttii suuren yleisön keskellä ajetusta 2,31-kilometrisestä EK:sta.

– Siinä on hullusti porukkaa katsomassa. Tuleehan siinä huima fiilis, kun odottelee ja jännittää pätkälle pääsemistä, Rovanperä hehkutti.

Todellisuus on kuitenkin se, että torstaisen iltasirkuksen suurin anti on fiiliksen herätteleminen ja rallin juhlallinen käynnistyminen. Ainakin Rovanperän mukaan ralli alkaa todella vasta perjantaina.

– Kyllähän se ralli muuttuu täysin. Vaikka Harju lasketaan pätkäksi, se pitää vain ajaa kovaa ja selvitä läpi. Periaatteessa ralli alkaa vasta Oittilalla perjantaiaamuna. Se on jo pitkä ja vaikea pätkä.

Rovanperä on WRC2-luokan ehdoton ennakkosuosikki. Chilessä, Portugalissa ja Sardiniassa tulleet luokkavoitot nostivat jo odotukset korkealle. Sen lisäksi luokassa ajaa Jyväskylässä vain kolme kuljettajaa: Skoda Fabialla kurvailevat Rovanperä ja Eerik Pietarinen sekä Fordia ajava Eric Camilli.

Löytyykö omasta luokasta edes vastusta?

– Kyllä mä luulen, että saamme tarpeeksi vastusta. Eerik on luokassamme varmasti kova. Ja tietenkin vertaamme aina kaikkiin ajajiin, vaikka he eivät ajakaan samoista pisteistä, Rovanperä vastasi.

Tavoitteena ei silti ole ajaa yleiskilpailumenestyksestä. Riittää, että päihittää Pietarisen ja Camillin ja mieluusti ajoin, joita kehtaa verrata WRC-autoihin.

Ylimääräisiä riskejä nuorukainen ei aio ottaa.

– Jos näyttää siltä, että pitää ottaa ihan typeriä riskejä pärjätäkseen yleiskilpailussa, mutta omassa luokassa ei, pitää miettiä tarkkaan. Luokkapisteitä on pakko ottaa, Rovanperä kertoi prioriteeteistaan.

Erilaiset rallihuhut ovat vieneet Rovanperää WRC-talleihin, mutta huhut on yksi toisensa jälkeen kumottu.

Kalle Rovanperällä ei ole uutta kerrottavaa, mutta pääsy MM-rallisarjan ylimpään luokkaan olisi mieluinen askel.

– Jossain kohtaa sinne pitää kuitenkin mennä ekaa kertaa ja opetella autot ja koko homma. Mutta jos ajan vielä yhden vuoden Skodalla, ei siitäkään ole mitään haittaa. Täälläkin joutuu ajamaan kovaa ja oppimaan kisoja, Rovanperä totesi.

Luokan pisteille pääseminen vaatii vain loppuun selviämisen. Joitakin erityishuomion paikkoja kotikontukurvailussa on tiedossa.

– Pihlajakoskelle tuli uutta pikkutietä, samoin Kakaristoon. Pikkuteiltä pitää löytää kivet, maakivet ja muut. Toisella lenkillä pitää säästää rengasta, ettei tule rengasrikkoja.

Hän kertoo Jyväskylän rallin hienoudeksi sen, että joka päivältä löytyy persoonallisia reittejä. Silti joitakin suosikkimainintoja herui.

– Päijälä on aina makea ja nautinnollinen ajaa. Lauantai on pätkien puolesta rallin kohokohta, kun ne ovat kaikki legendaarisia. Muissa MM-ralleissa jokin päivä on aina vähän parempi jollain tavalla, täällä on kaikissa jokin oma pikkujuttunsa, Rovanperä vakuutti.