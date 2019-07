Kolmen vuoden takainen voittaja hakee taas yllätystä – Kris Meeke uskoo ajavansa voitosta, jos hän löytää saman flown kuin kesällä 2016

Toyotan tehdaskuljettaja Kris Meeke on ollut surullisen hahmon ritari rallin MM-sarjassa tänä vuonna. Hän on johtanut MM-ralleja ja ajanut erikoiskokeiden pohja-aikoja, mutta tulosta ei ole tullut toivotulla tavalla. Meeke on ollut parhaimmillaan neljäs Argentiinan rallissa.

– Olen monta kertaa ollut hyvissä asemissa, mutta sitten olen tehnyt pienen virheen, meille on tullut rengasrikko tai vanteiden kanssa on ollut ongelmia. Monia pieniä murheita, jotka ovat johtaneet huonoon tulokseen, Meeke luonnehtii.

Meeke on esimerkiksi johtanut rallia Meksikossa ja Argentiinassa.

– Meksikossa meiltä hajosi rengas ja kun jatkoimme ajamista tyhjällä renkaalla, niin sitten hajosi pyörän ripustus ja menetimme monta minuuttia. Argentiinassa meillä oli pari pientä juttua auton kanssa, Meeke kertaa.

Argentiinassa Meeke putosi palkintopallilta viimeisellä erikoiskokeella rengasrikon takia. Hän jäi kolmannesta sijasta 1,4 sekuntia.

– Olen ollut monessa rallissa niin lähellä hyvää tulosta, mutta sellaista ei ole tullut pisteiden muodossa. Ehkä se on huonoa tuuria, sillä en ole tehnyt tänä vuonna isoja virheitä, Meeke analysoi alkukautta,

Portugalin rallissa Meeke tosin teki kaksi virhettä, jotka voi kyllä laskea isoksi mokaksi. Hän oli tukevasti toisena ennen kahta viimeistä erikoiskoetta. Pyörähdys toiseksi viimeisellä pätkällä pudotti hänet kolmanneksi ja ulosajo viimeisellä erikoiskokeella aiheutti lopulta keskeytyksen. Toyota menetti Meeken takia tärkeitä tallipisteitä.

Mutta menneet ovat menneitä ja nyt keskitytään seuraavaan ralliin Jyväskylässä. Pohjoisirlantilaisella on hyviä muistoja Suomen MM-rallista, sillä hän voitti kilpailun vuonna 2016.

– Olen aina pärjännyt hyvin Suomessa ja tämä on ralli, josta nautin eniten. Olen ensimmäinen brittiläinen kuljettaja, joka on pystynyt voittamaan Suomessa. Se on ainutlaatuista ja merkitsee minulle paljon, Meeke hehkuttaa.

Meeke valloitti Jyväskylän MM-rallin kolme vuotta sitten Citroenilla. Hän johti rallia parhaimmillaan 42,3 sekunnilla ja kuittasi voiton lopulta 29,1 sekunnin erolla Jari-Matti Latvalaan.

– Olin ajanut hyvin jokaisessa rallissa tuona vuonna, mutta Suomessa sain päälle flow-tilan. Silloin kaikki onnistuu ja kaikki on helppoa. Pystyin jopa vähän varmistelemaan lopussa, kun johtoni oli yli 40 sekuntia, Meeke muistelee.

Meeke ei ole kokenut samanlaista flow-tilaa sen koommin.

– Jokainen kuljettaja haluaisin kokea sen uudelleen, mutta se tulee jos on tullakseen. Ott löysi oman flow-tilansa viime kauden puolivälissä ja on säilyttänyt sen jokaisessa rallissa ja jokaisella erikoiskokeella. Hän on ollut todella vahva tällä kaudella, Meeke ylistää tallikaveriaan Ott Tänakia.

Tänak on vahvin suosikki Suomen MM-rallin voittajaksi. Voisiko Meeke seisoa rallin jälkeen palkintopallin toiseksi korkeimmalla korokkeella?

– En tykkää tehdä veikkauksia, mutta jos löydän hyvän rytmin ajamiseen, niin pystyn taistelemaan kenen kanssa tahansa, Meeke linjaa.

Meeke ei osallistunut Suomen MM-ralliin viime vuonna. Onko siitä suurta haittaa?

– Ehkä vähän, koska reitti on pysynyt melko samana viime vuodesta. Mutta minkäs teet.

Meeke on testannut Toyotaa pari päivää Keski-Suomessa kesä- ja heinäkuussa. Hän on tyytyväinen Yariksen käyttäytymiseen mutkissa ja hypyissä.

– Auto tuntui hyvältä heti ensimmäisellä kertaa, kun ajoin sitä. Ja se tuntuu hyvältä edelleen. Toyotalla on ajettu todella hyvin Suomen rallissa. Odotan paljon Suomen ja Saksan ralleista, koska uskon, että olen vahva kauden jälkimmäisellä puoliskolla, Meeke viittaa kahteen seuraavaan osakilpailuun.

Meeke on osallistunut Suomen MM-ralliin kymmenen kertaa aikaisemmin. Muistatko ensimmäisen Suomen rallisi vuodelta 2003, kun ajoit Opel Corsaa?

– Muistan toki. Meille tuli kolme rengasrikkoa ja kun mukana oli vain yksi vararengas, niin jouduimme ajamaan huoltoon pelkällä vanteella. Jouduimme keskeyttämään, kuten myös seuraavana vuonna, kun ajoimme ulos Mökkiperän viimeisessä mutkassa, Meeke virkkoo.

Vuoden 2016 voiton lisäksi Meeke nostaa hyviksi muistoiksi kolmossijan vuodelta 2014 ja vuoden 2013, kun hän palasi MM-ralleihin kahden vuoden tauon jälkeen.

– Oli hurja tunne palata takaisin MM-sarjaan Suomen rallissa. Tauosta huolimatta pystyin ajamaan muutamia todella hyviä ek-aikoja, Meeke muistelee kilpailua, joka päättyi ulosajoon viidenneltä sijalta toiseksi viimeisellä erikoiskokeella Ouninpohjassa.

Suomen MM-ralli on Meekelle juhlakilpailu, sillä hän starttaa Jyväskylässä sadanteen MM-ralliinsa.

– Ott sai saa MM-rallia täyteen Sardinian rallissa (kesäkuussa), vaikka on melkein kymmenen vuotta nuorempi. Ehkä se kertoo jotain urastani, Meeke viittaa kivikkoiseen taipaleeseensa rallin MM-sarjassa.

Meeke on ollut mukana MM-sarjassa vuodesta 2002, mutta pääsi tehdastalliin vasta vuonna 2011. Yhtä vaille sadan MM-rallin ura on tuottanut viisi voittoa, yhteensä 12 sijoitusta palkintopallilla ja 86 erikoiskokeiden pohja-aikaa.

Meeke täytti 40 vuotta kolme viikkoa sitten. Hänellä ei ole monta ajovuotta jäljellä ja sopimus Toyotan kanssa kattaa vain tämän kauden.

– Ikä on vain numero. Olen kuljettajana ihan samanlainen kuin ennenkin, Meeke huomauttaa hyväntuulisena.