Kolumni: Ogier haluaa samaan kastiin Kankkusen kanssa

Ralliautoilun viisinkertaisen maailmanmestarin Sebastien Ogierin palaaminen Citroenin rallitalliin oli odotettu uutinen. Ogier päättää uransa ranskalaisessa tallissa, joka antoi hänelle ensimmäisenä mahdollisuuden kilpailla WRC-autolla rallin MM-sarjassa. Lukkarinrakkaus ranskalaista autonvalmistajaa kohtaan on yksi syy paluulle, mutta ei ainoa eikä edes tärkein.

Maailmanmestareilla on tapana arvottaa asemansa palkkapussin paksuudella. Raha on ollut hyvä konsultti tässäkin tapauksessa. Ogier saa Citroenilta parhaan palkkion mikä MM-sarjassa oli ensi kaudeksi tarjolla. Ogier ajoi kaksi kautta M-Sportilla halvemmalla kuin mestarin olisi tarvinnut, mutta se johtui kahden vuoden takaisista tapahtumista. Kun Volkswagen ilmoitti marraskuussa 2016, että valmistaja vetäytyy rallin MM-sarjasta, oli vaihtoehdot kaudelle 2017 vähissä. Ogier valitsi M-Sportin ja Fordin. Se kannatti, sillä Ogier voitti viime vuonna Fordin autolla kuljettajien maailmanmestaruuden ja M-Sport tallien mestaruuden.

Kun Ogier on voittanut maailmanmestaruuden Volkswagenilla ja Fordilla, hän haluaa ottaa tittelin vielä Citroenilla. Ogier ei yltäne Sebastien Loebin yhdeksään mestaruuteen, mutta hänestä voi tulla ralliautoilun historian toinen kuljettaja, joka on voittanut mestaruuden kolmella eri automerkillä. Toistaiseksi vain Juha Kankkunen on pystynyt valloittamaan MM-sarjan kolmella eri automerkillä. Kankkunen ajoi mestariksi Peugeotilla vuonna 1986, Lancialla 1987 ja 1991 sekä Toyotalla 1993.

Ogier kilpaili Citroenilla rallin MM-sarjassa kaudet 2009–2011. Hän ajoi kauden 2009 sekä kauden 2010 alkupuoliskon Citroenin junioritiimissä. Mutta voitto Portugalin rallista toukokuussa 2010 muutti asetelmia siten, että Citroen nosti hänet heinäkuussa tehdastalliin Loebin tallikaveriksi.

Ogier voitti kaudella 2010 vielä Japanin MM-rallin sekä kaudella 2011 Jordanian, Kreikan, Saksan ja Ranskan MM-rallit. Kauden puolivälissä Kreikassa Ogier otti yhteen Loebin ja tallin johdon kanssa, kun hän ei suostunut Loebin apulaiseksi. Kahnaus päätti Ogierin uran Citroenilla kesken kolmen vuoden sopimuksen. Hän lähti kehittämään Volkswagenin WRC-autoa kaudeksi 2012 ja voitti Pololla neljä maailmanmestaruutta vuosina 2013–16.

Ogier ei olisi palannut Citroenille, ellei uusi tallipäällikkö Pierre Budar olisi saanut vakuutettua Ogieria siitä, että Citroenilla on niin kilpailukykyinen auto, että sillä on mahdollista tavoitella mestaruutta. Citroenin potentiaalista saatiin esimakua Jyväskylän MM-rallissa, kun Mads Östberg sijoittui yllättäen toiseksi.

Ogierin sopimus Citroenin kanssa on joko kaksivuotinen tai mallia 1+1, jossa jälkimmäinen kausi on optiovuosi. 34-vuotias Ogier on todennut tämän olevan hänen uransa viimeinen sopimus rallin MM-sarjassa.

Ogierin sopimuksen julkistaminen saanee muutkin tallit kertomaan ensi kauden rostereistaan lähiaikoina.

– Ogierin lähtö Citroenille ei ollut yllätys. Se on ollut tiedossa Malcolmillakin, manageri Timo Jouhki viittaa M-Sportin tallipäällikköön Malcolm Wilsoniin.

Teemu Suninen on ajanut tällä kaudella Ogierin tallikaverina ja voisi olettaa, että Suninen jatkaa M-Sportilla myös ensi vuonna. Jouhki ei asiaa vahvista, vaan tyytyy toteamaan, että kaikilla hänen suojateillaan on sopimus ensi kaudesta. Tämä tarkoittaa Sunista, Jari-Matti Latvalaa ja Kalle Rovanperää.

– Kaikki on sovittu ja nyt vain odotellaan, että milloin ne julkistetaan. Joitain nimiä voi tulla julki jo viikonlopun aikana, Jouhki sanoi perjantaina.

Citroen on ilmoittanut havittelevansa Ogierin tallikavereiksi Craig Breeniä ja Esapekka Lappia. Lapin managerilla Erik Veibyllä on tarjous Lapille ensi kaudesta sekä Toyotalta että Citroenilta. Jatkopestiä Citroenille havittelee myös Mads Östberg.

Hyundai teki hiljattain kolmen vuoden jatkosopimuksen Thierry Neuvillen kanssa. Andreas Mikkelsen jatkaa Hyundailla, mutta tallin kolmas paikka on auki.

Ott Tänakilla ja Latvalalla on jatkopaperi Toyotalle. Tallipäällikkö Tommi Mäkinen tuskin pestaa Kris Meekeä kolmanneksi kuljettajaksi, mutta jos Lappi lähtee Citroenille, voi Toyotalle päätyä vaikka Hayden Paddon.

Suninen ja Elfyn Evans jatkanevat M-Sportilla. Rovanperällä on sopimus Skodan kanssa WRC2-luokan MM-sarjasta, mutta siinä on purkupykälä WRC-sopimuksen varalta. Rovanperä noussee Toyotan tehdaskuljettajaksi kaudella 2020, mutta hänet voidaan nähdä Yariksen ratissa jo kauden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla.