Kolumni: Suninen tuomassa valoa tunneliin

Teemu Suninen on ajamassa kolmen parhaan joukkoon Sardinian MM-rallissa ja se on tuomassa hieman lohtua suomalaisten taaperrukseen rallin MM-sarjassa.

Jos Suninen pystyy pitämään sijoituksensa rallin päätöspäivänä sunnuntaina tai jopa nostamaan sitä, hilataan rallin päätteeksi Suomen lippu salkoon toisen kerran tällä kaudella. Esapekka Lapin toinen sija Ruotsin rallissa on todellakin ollut ainoa suomalaisen ajama podium-sija rallikaudella 2019.

Suninen keskeytti uloajoon kauden kolmessa ensimmäisessä MM-rallissa, mutta on löytänyt varmuutta ajamiseen kauden vanhetessa. Hän sijoittui viidenneksi Chilen rallissa, neljänneksi Portugalissa ja on petraamassa pykälällä Sardiniassa.

Sunisen kausi on ollut nousujohteinen ja se lupaa hyvää Jyväskylän MM-ralliin elokuussa.

Suninen ajoi perjantaina kolme erikoiskokeen pohja-aikaa ja lauantaina hän oli jokaisella erikoiskokeella kolmen nopeimman joukossa. Se vauhti riittää pitämään hänet palkintopallilla, mutta ei nostamaan voittoon asti. Ott Tänak ajoi lauantain erikoiskokeet 43,3 sekuntia Sunista nopemmin ja on ajamassa kolmanteen peräkkäiseen MM-rallin voittoon.

Samanlaista hallintaa on nähty Kalle Rovanperältä R5-autojen puolella. Rovanperä on Tänakin tavoin ottamassa kolmatta peräkkäistä voittoa WRC2 Pro -luokassa. Rovanperän vauhtimittarit alkavat olla yleiskilpailussa. Nuori jyväskyläläinen nousi Chilen MM-rallissa kahdeksanneksi, Portugalissa kuudenneksi ja on ajamassa kymmenen parhaimman joukkoon myös Sardinian rallissa.

Rovanperä on kolmessa viime MM-rallissa osoittanut, että hän on kypsä nousemaan WRC-tasolle. Jos Rovanperä pystyy sijoittumaan 280-hevosvoimaisella autolla MM-rallissa kuudenneksi, taistelee hän 380-hevosvoimaisella autolla paikasta palkintopallilla.

Rovanperän manageri Timo Jouhki viestitti Sardinian rallin aattona, että Rovanperä nähdään ensi vuonna WRC-autossa rallin MM-sarjassa. Tallia hän ei kertonut, mutta todennäköisimmät vaihtoehdot ovat Toyota ja Ford.