Kolumni: Tallimestaruus tulossa jo nyt Jyväskylään

Vaikka Ott Tänak joutui keskeyttämään tukevasta johdosta ja Jari-Matti Latvala taipui kärjestä Sebastien Ogierille kahdella viimeisellä erikoiskokeella, saattoi Toyotan rallitallin päällikkö Tommi Mäkinen palata tyytyväisenä Walesin MM-rallista. Toyota keräsi Latvalan toisen sijan ja Esapekka Lapin kolmannen sijan ansiosta 15 automerkkien MM-pistettä enemmän kuin Hyundai. Toyotan etumatka valmistajien MM-sarjassa kasvoi 20 pisteeseen.

Jyväskylän Puuppolasta toimivalla Toyota Gazoo Racingillä on mahdollisuus varmistaa tallien maailmanmestaruus seuraavassa MM-rallissa, joka kaasutellaan Espanjassa kahden ja puolen viikon kuluttua. Jos Toyotan kuljettajat pystyisivät ottamaan Katalonian MM-rallista kaksoisvoiton ja Hyundain paras kaksikko yltäisi korkeintaan sijoille viisi ja kuusi, karkaisi Toyota tavoittamattomaan pistejohtoon ennen kauden viimeistä MM-rallia. Se on täysin mahdollista, mutta todennäköisesti sekä kuljettajien että valmistajien mestaruudet ratkaistaan vasta Australian MM-rallissa 15.–18. marraskuuta.

Tommi Mäkinen on luvannut Toyotan pääjohtajalle Akio Toyodalle, että Toyotalla voitetaan valmistajien mestaruus rallin MM-sarjassa. Viime kausi oli Mäkisen tallille oppivuosi, eikä mestaruus näyttänyt kesäkuussa mahdolliselta tälläkään kaudella, sillä Sardinian rallin jälkeen Toyota oli valmistajien MM-sarjassa 51 pistettä Hyundaita perässä. Sardinian rallin jälkeen Puuppolassa käärittiin hihoja vielä ylemmäksi ja Yarista testattiin paljon kesällä. Jyväskylän MM-rallissa Tänak ja Latvala valloittivat palkintopallilla sijat yksi ja kolme. Sittemmin jokaisen MM-rallin palkintopallilla on seissyt kaksi Toyota-pilottia.

Tänak voitti Jyväskylän, Saksan ja Turkin rallit ja olisi vienyt myös Walesin rallin nimiinsä ellei Yariksen pohjapanssari olisi hajonnut harmittoman tuntuisessa hypyssä. Tänak on löytänyt kauden jälkimmäiselle puoliskolle sellaisen vauhdin, että virolainen starttaa suosikkina myös Katalonian ja Australian ralleihin. Tänakin nouseminen kuljettajien maailmanmestariksi vaatisi voittoja sekä Thierry Neuvillen ja Ogierin epäonnistumista Kataloniassa ja Australiassa. Tänakin ero MM-sarjaa johtavaan Neuvilleen on 21 pistettä ja toisena olevaan Ogieriin 14 pistettä. Kun kuljettaja voi MM-rallista saada maksimissaan 30 pistettä, on Tänakilla toki mahdollisuudet mestaruuteen.

Toyota Yaris on MM-sarjan nopein auto ja kesän aikana se saatiin myös kestäväksi ja luotettavaksi. Mutta vielä on töitä tehtävänä. Tänak on keskeyttänyt tällä kaudella kolme kertaa syylärin hajoamisen takia. Portugalin ja Walesin keskeytykset johtuivat huonosta tuurista, mutta Yariksen keula tuntuu olevan altis iskuille. Pitäisikö Yariksen keulan rakennetta ja jäähdyttimen sijoittelua jotenkin muuttaa? Sitä Puuppolassa varmasti tutkitaan.

Latvalalle olisi suonut voiton Walesissa, sillä miehen edellisestä MM-rallin voitosta on kulunut 20 kuukautta. Ogier oli kuitenkin parempi ajamalla. Latvala otti tappion kuin mies ja onnitteli Ogieria kovasta ja rehdistä taistelusta.

Latvalan jatkosopimus Toyotan rallitallin kanssa julkistetaan parin viikon sisällä. Latvala pystyy ajamaan palkintopallille rallissa kuin rallissa ja on hyvä tiimikaveri Tänakille, joka on noussut Toyotan ykköskuskiksi. Tommi Mäkisen johtama talli on mestarisuosikki kaudella 2019 riippumatta siitä, onko kolmas kuljettaja Lappi vai Kris Meeke.