Kris Meeken ura rallin MM-sarjassa on ollut kivikkoinen – joko nyt ollaan oikeaan aikaan oikean tallin autossa?

Citroenin rallitalli lähetti 24. toukokuuta julkilausuman, jonka mukaan Kris Meeken osallistuminen vuoden 2018 rallin MM-sarjaan on päätetty lopettaa lukuisten ulosajojen takia. Se oli kova päätös kuljettajalle, joka täyttäisi parin viikon kuluttua 39 vuotta.

– Olen tehnyt virheitä ja nostan käteni sen merkiksi, mutta Citroen teki minulle tosi tylysti. He yrittivät lopettaa urani muotoilemalla lehdistötiedotteen sillä tavalla, Meeke toteaa vakavana.

Meekea luonnehdittiin lehdistötiedotteessa vaaraksi paitsi itselleen ja kartanlukijalleen niin koko ralliautoilulle.

– Se tuli minulle täytenä yllätyksenä, Meeke kertoo.

Niin tuli monelle muullekin. Ja moni myös uskoi, että Meeken ura rallin MM-sarjassa on ohi.

– En todellakaan halunnut lopettaa uraani tuolla tavalla. Ralli on intohimoni ja iso osa elämääni. Halusin ehdottomasti palata takaisin MM-sarjaan, Meeke sanoo.

Meeke vietti kesän lomaillen, koska seuraavan kauden sopimuksista aletaan neuvotella vasta Jyväskylän tai Saksan rallin jälkeen elokuussa.

– En ollut ollenkaan varma, että pystynkö palaamaan MM-ralleihin. Mutta kaikista kolmesta tallista otettiin yhteyttä ja neuvottelin kaikkien kolmen kanssa, Meeke viittaa Toyotan, Hyundain ja Fordin rallitalleihin.

Meeke on voittanut urallaan viisi MM-rallia ja häntä pidetään yhtenä MM-sarjan nopeimmista kuljettajista. Vaikka Andorrassa asuvalla pohjoisirlantilaisella on ikää jo 39 vuotta, hänet tahdottiin takaisin rallin MM-sarjaan.

– Minulle oli melko selvää mitä tehdä jos Tommi Mäkinen on minusta kiinnostunut, Meeke kertaa alkusyksyn neuvotteluja, jotka päättyivät vuoden sopimukseen Mäkisen johtaman Toyotan rallitallin kanssa.

Meeke kuritti Toyotan WRC-autoa hänen neljäntenä testipäivänään Korpilahdella tiistaina. Keli oli kolea ja kostea.

– Auto tuntuu todella hyvältä. Se on syntynyt Suomessa ja sitä on kehitetty Suomessa juuri tällaisille teille, vaikka olosuhteet eivät nyt olekaan kovin tyypilliset Suomelle, Meeke tuumaa testipäivän lounastauolla.

Toyotan rallitallin päällikkö Tommi Mäkinen olisi halunnut tehdä työsopimuksen Meeken kanssa jo kolme vuotta sitten. Mäkinen oli nimitetty Toyotan ralliprojektin johtoon vuoden 2015 heinäkuussa ja hän etsi kuljettajaa, joka alkaisi kehittää ja testata Toyotan WRC-autoa. Meeke kuitenkin kieltäytyi kunniasta.

– Olin sinä vuonna voittanut ensimmäisen MM-rallini ja olin ollut mukana MM-sarjassa vasta kaksi täyttä kautta. Tommi oli vasta aloittanut projektin johdossa, eikä heillä ollut vielä edes autoa mitä testata, Meeke kertoo.

– Olin alkanut ajaa sijoituksia palkintopallilla ja rakentaa momentumiani. En halunnut siinä vaiheessa jättäytyä vuodeksi sivuun MM-sarjasta. Kun Citroen tarjosi minulle aika pitkää sopimusta, niin en kadu päätöstäni jatkaa Citroenilla, Meeke kertoo.

Citroen osallistui vain muutamaan MM-ralliin vuonna 2016, mutta Meeke voitti niistä kaksi: Portugalin ja Jyväskylän.

– Minulla on erittäin mukavia muistoja siitä rallista. Jyväskylän MM-ralli on ikoninen kilpailu, jonka jokainen haluaa voittaa. Jyväskylässä tarvitaan raakaa vauhtia ja ralli ajetaan maailman kauneimmilla erikoiskokeilla, Meeke kehuu.

Meeke on edelleen sitä mieltä, että hän teki oikean ratkaisun syksyllä 2015, vaikka hänen uransa lähti vikaraiteille, kun Citroen palasi MM-sarjaan uudella autolla vuonna 2017.

– Jokin ei ollut kohdallaan Citroenin C3 WRC -autossa, mutta minun oli vaikea selvittää sitä, kun tallin johto ei vastannut kysymyksiini. Kuin olisin puhunut seinälle ja se alkoi turhauttaa, Meeke kertoo.

Vaikka Meeke voitti autolla Meksikon MM-rallin maaliskuussa, alkoi hän olla epätoivoinen heinäkuussa.

– Olimme Jyväskylän rallissa sekunnin kilometrillä hitaampia nopeimmista ajoista. Vauhtimme oli niin hukassa, että se alkoi olla todella turhauttavaa, Meeke sanoo.

Ja mikä auto oli nopein Jyväskylän rallissa vuonna 2017? Toyota.

– Tommilla oli selkeä ajatus Toyotan ralliprojektista ja hän on toiminut juuri sen mukaan. Jyväskylän ralli on voitettu kaksi kertaa Toyotalla ja nyt talli johtaa valmistajien MM-sarjaa, vaikka on mukana vasta toista kautta, Meeke huomauttaa.

Meeke on osallistunut 91 MM-ralliin ja keskeyttänyt niistä 32. Hänen keskeyttämisprosenttinsa on 35,2, kun esimerkiksi viiisinkertaisella maailmanmestarilla Sebastien Ogierilla se on 10,4.

– Olin Citroenilla ykköskuljettaja ja minun käskettiin ajaa rallien voitoista. Ja minähän ajoin, vaikka se tarkoitti ajamista riskirajoilla, Meeke virkkoo.

Koska Citroenin WRC-auto oli vikuri ajettava, ei Meeke tahtonut pysyä sillä tiellä. Kaksi rajua ulosajoa Portugalin MM-rallissa tämän vuoden toukokuussa päätti Meeken uran ranskalaisessa tallissa.

– Ehkä minun olisi pitänyt ajaa autoa eri tavalla. En tiedä. Mutta sen tiedän, että en todellakaan nauttinut muutamasta viime kuukaudesta Citroenilla, Meeke korostaa.

Meeke kertoo kokeneensa paljon politikointia uransa aikana MM-sarjan tehdastalleissa.

– Siksi Toyota tuntuu niin raikkaalta ja erilaiselta. Täällä on rento ja kotoisa ilmapiiri, Meeke kehaisee.

Meeke kävi tutustumassa Toyotan rallitallin väkeen Katalonian MM-rallin aikana vajaa pari viikkoa sitten.

– Oli mukava tavata ihmisiä niin Suomesta kuin Japanista ja seurata miten talli toimii.

Meeke kertoo erityisesti arvostavansa tallipäällikkö Mäkistä.

– Tommi on voittanut kuljettajien maailmanmestaruuden neljä kertaa ja on yksi MM-sarjan menestyneimmistä kuljettajista. Hän tietää mitä kuljettaja tarkoittaa kun hän puhuu auton käyttäytymisestä. Nautin keskusteluista Tommin kanssa ja arvostan häntä siitä, että hän arvostaa minua, Meeke sanoo.

Meeke täyttää heinäkuussa 40 vuotta, mutta odottaa ensi kautta Toyotalla kuin pikkupoika joulupukkia.

– Saatan olla yksi MM-sarjan vanhimmista kuljettajista, mutta kokemuksen suhteen olen yhä nuori. Olen osallistunut WRC-autolla 61 MM-ralliin, kun Jari-Matilla (Latvala) on kokemusta lähes 200 MM-rallista, Meeke sanoo.

Meeke sanoo tietävänsä asemansa Toyotan rallitallissa ensi vuonna.

– Ott (Tänak) on yksi MM-sarjan kokeneimmista ja nopeimmista kuljettajista ja hieman paremmalla onnella hän voittaisi tänä vuonna maailmanmestaruuden. Jari-Matti on ollut joissakin ralleissa uskomattoman nopea, joten en odota helppoa kautta, Meeke huomauttaa.

Meeken mukaan hän aikoo nöyrästi opetella Toyota Yariksen metkut ennen kuin alkaa voittaa ralleja.

– Olen monasti urani aikana saavuttanut tavoitteitani myöhään ja olen aina joutunut jahtaamaan niitä kiireellä. Olen yrittänyt juosta ennen kuin olen osannut kävellä, Meeke vertaa.

Nyt Meekellä on sellainen kutina, että hän saa tehdä työnsä rauhassa.

– Toyota on maailman suurin autonvalmistaja ja sen kaksi viime vuotta rallin MM-sarjassa ovat olleet vaikuttavia. Auto ja sen moottori vaikuttavat todella hyviltä ja tunnen viihtyväni tässä tallissa. Kasassa on sellaiset ainekset, että on mahdollista, että ensimmäistä kertaa urallani olen oikeaan aikaan oikeassa paikassa.