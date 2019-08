Kuiva tie on Latvalan valttikortti perjantain erikoiskokeilla – "Jos näin hankalan kauden jälkeen voittaisin Jyväskylässä, niin se olisi enemmän kuin kultamitali"

Jari-Matti Latvala katseli huolestuneena taivaalle nuotituspäivän jälkeen tiistaina, kun Jyväskylän yli pyyhälsi utuinen saderintama.

– Keli saisi kyllä pysyä kuivana, Latvala tuumasi Jyväskylän MM-rallin aattona keskiviikkona.

Latvala lähtee perjantain erikoiskokeille kahdeksantena autona. Suomen MM-rallissa se on ihanteellinen lähtöpaikka, jos tiet ovat rutikuivat. Koska tiistainen sade kasteli teiden pintaa vain vähän, on Latvalalle luvassa merkittävä etu. Hän pääsee liukkaasta irtosorasta putsaantuneille pikataipaleille.

– Oittilassa, Moksissa ja Urriassa on paljon irtosoraa pienten teiden osuuksilla. Ne ovat mulle tärkeitä pätkiä, Latvala luonnehti.

Kurjin kohtalo on Latvalan tallikaverilla Ott Tänakilla. Hän starttaa perjantain erikoiskokeille ensimmäisenä autona ja joutuu luutimaan tietä puhtaammaksi pahimmille kilpakumppaneilleen Sebastien Ogierille ja Thierry Neuvillelle. Ogier on kuljettajien MM-sarjassa toisena vain neljän pisteen päässä sarjaa johtavasta Tänakista. Neuville on kolmantena seitsemän pistettä kärkimiehen takana.

– Lähtöpaikka voi vaikuttaa aika paljonkin. Kyllä Ott siitä selvästi kärsii perjantain ensimmäisellä lenkillä, Toyotan rallitallin päällikkö Tommi Mäkinen totesi.

Jyväskylän MM-rallissa ajetaan perjantaina kymmenen erikoiskoetta, joilla on yhteensä mittaa 126 kilometriä. Sääennuste lupaa perjantaille sadetta, mutta vasta iltapäiväksi.

Toyotan rallitalli on juhlinut Jyväskylän MM-rallin voittoa kahtena edellisenä vuonna. Esapekka Lappi ajoi Yariksen ykköseksi vuonna 2017, kun Tänak oli taitavin viime vuonna. Tänak on suurin suosikki voittajaksi tänäkin vuonna.

– Ottin tekeminen on ollut niin varmaa tänä vuonna. Hän pystyy kontrolloimaan ajamista ja pystyy ajamaan riskittömästi, Mäkinen kehui virolaista.

Keski-Suomessa rakennettu ja testattu Toyota Yaris on niin vahva kotiteillään, että palkintopallilla voidaan nähdä useampikin Toyota.

– Ei tämä nyt sen kummempi ralli ole, mutta olosuhteet ovat tietysti meille tutut. Eikä se nyt ihan automaattista ole, että me täällä voitettaisiin, Mäkinen toppuutteli.

Mutta hankala on uskoa, että joku pystyisi lyömään Toyotan Keski-Suomen sorateillä. Suomen MM-rallin voitosta käydään Toyota-kuljettajien keskinäinen kädenvääntö.

– Kris (Meeke) ja Jari-Matti ovat molemmat voittaneet tämän rallin ja molemmat tuntevat tämän kisan hyvin. Toivottavasti Jari-Matti pystyy lähtemään rennosti matkaan. Ei haittaa, vaikka hän voittaisi tänä vuonna, Mäkinen sanoi.

Eikä se haittaisi Latvalaakaan.

– Jos näin hankalan kauden jälkeen voittaisin Jyväskylässä, niin se olisi enemmän kuin kultamitali, Latvala parahti.

Latvala on voittanut Suomen MM-rallin kolme kertaa: 2010 Fordilla sekä 2014 ja 2015 Volkswagenilla. Viime vuonna hän sijoittui kolmanneksi.

– Keskityimme testeissä auton voimansiirtoon. Olen takunnut auton kääntyvyyden kanssa. Olen pakottanut sitä liikaa ja mun renkaat ovat kuluneet enemmän kuin tiimikavereilla, Latvala selvitti.

Latvalan mukaan auto saatiinkin paremmaksi testeissä.

– Testit menivät hyvin ja nuotitus meni hyvin. Kun on vielä hyvä lähtöpaikka, niin meillä on kaikki elementit hyvään tulokseen, Latvala innostui.