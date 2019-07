Kumpikin Citroenin kuljettajista on voittanut Jyväskylän rallin aiemmin, mutta usko omaan voittoon on nyt tiukassa – Esapekka Lappi kertoo, miten ajotyyli on vaikuttanut säätöongelmiin

Citroenin rallitallissa usko on hieman koetuksella Jyväskylän MM-rallin menestyksen suhteen. MM-sarjan kakkosena oleva ranskalainen Sebastien Ogier ei uskaltanut sanoa rallin voittoa tavoitteekseen, eikä Esapekka Lappi uskonut omiin mahdollisuuksiinsa ollenkaan.

Ogier myönsi, että kausi on ollut Citroenille vaikea. Kumpikin kuljettajista saapui talliin täksi kaudeksi, joten ongelmat olivat siinä mielessä odotettuja. Tällä hetkellä tallien kilpailussa Citroen on kolmantena Hyundain ja Toyotan takana. Eroa on Hyundaihin 72 pistettä ja Toyotaan 28 pistettä.

– Meillä on paljon vahvoja vastustajia, jotka ovat tottuneet autoihinsa ja talleihinsa, me olemme taas aloittaneet täysin alusta. Toistaiseksi olen kuitenkin iloinen kauteen, olemme hyvässä vauhdissa mestaruustaistossa. Uskoisin olevani Jyväskylässä tyytyväinen palkintopallisijoitukseen, Ogier kertoo.

Ogier uskoo, että majapaikkaa Jyväskylän Puuppolassa pitävä Toyota on vahvimmillaan kotikentillä. Citroenin testit menivät kuitenkin ranskalaisen mukaan varsin hyvin, joten toivo Jyväskylän rallin voitosta elää.

– Olen tehnyt sen aiemminkin urallani, joten se ei ole mahdotonta. Jos olemme vahvoja perjantaina, meillä voi olla mahdollisuus. Uskon mahdollisuuksiini, mutta perjantaina pystyn kertomaan jo paljon enemmän, vuonna 2013 Jyväskylän rallin voittanut Ogier lupaa.

Esapekka Lapin itseluottamusongelmat jatkuvat. Hän voitti Jyväskylän rallin vuonna 2017, mutta tällä kaudella hän ei ole saanut vieläkään auton säätöjä itselleen sopiviksi. Citrenin auto sopii tällä hetkellä varsin hyvin Ogierille, mutta yhdeksäntenä MM-sarjassa olevalle Lapille siirto talliin on ollut fiasko.

Lappi uskoo säätöjen sopimattomuuden johtuvan kaksikon ajotyylieroista.

– Hän ehkä perustaa kaiken erittäin aggressiiviseen jarrutukseen. Hänen autonsa on tosi kulmikas. Tykkään, että se on jouhevampi ja auto menee pyöreämmin. Silloin pystyy ajamaan poikittainkin autoa, ettei aina tarvitse jarruttaa täysin suoraan, Lappi perustelee.

– Koitin muuttaa ajotyyliäni niin paljon kuin pystyin, mutta sitten rupesi ajaminen kärsimään. En pystynyt enää keskittymään nuotteihin, kun keskityin siihen, miten autoa ajetaan.

Tässä vaiheessa suurin vahinko on jo tapahtunut, eikä usko ole kovin korkealla.

– Auto on rakennettu siihen ajotyyliin, mistä Ogier tykkää. Ei tällä tiimillä ole kokemusta sellaisesta ajotyylistä, mitä olen ajanut viimeiset kuusi vuotta, Lappi harmittelee.

Tilanne on siinä mielessä haastava, että Citroen on MM-sarjassa nyt pitkälti Ogierin menestyksen varassa. Ranskalainen ei voi tehdä taikatemppuja Lapin puolesta.

– Lopulta hänen on ajettava autoaan itse, Ogier sanoo.

Eikä tilanne toimi myöskään toisinpäin. Jotta Lappi voisi auttaa Ogieria, sijoitusten tulisi olla paremmat.

– Se, että olen kahdeksantena tai seitsemäntenä, siinä ei hirveästi auteta. Ensin pitäisi päästä mahdollisesti edelle, sitten vasta voin auttaa häntä, Lappi toteaa.