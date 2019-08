Lappi iski ja löi kiilan Toyotan rintamaan – Tänak otti paikkansa rallin johdossa

Toyotalla oli kolmoisjohto Jyväskylän MM-rallissa järjestyksellä Jari-Matti Latvala, Ott Tänak ja Kris Meeke, kun kilpailussa liputettiin 14:s erikoiskoe Kakaristo alkaneeksi. Tänak ajoi erikoiskokeelle pohja-ajan, mutta Latvala ja Meeke kolhivat autojensa vasemmat takapyörät samaan kiveen. Meeken autosta hajosi pyörän ripustus ja hän jäi erikoiskokeen varrelle, kun Latvalan autosta halkesi vanne ja sitä myöden rengas.

– Minulla oli siihen mutkaan liian nopea nuotti ja auto meni leveäksi. Minun virheeni, Latvala tunnusti.

Latvala hävisi ajovirheen takia 14 sekuntia ja haaveet voitosta saattoi unohtaa.

– Meillä oli selkeät ohjeet, että miten tällaisessa tilanteessa toimitaan, mutta ne näköjään unohdetaan, kun pistetään kypärä päähän, Toivottavasti Jari-Matti oppi tästä jotakin, Toyotan rallitallin päällikkö Tommi Mäkinen jyrisi.

Kun vain pari sekuntia oli erottanut Latvalan, Meeken, Tänakin ja Lapin perjantain jälkeen, niin lauantain päivähuollossa tilanne oli seuraava: Tänak johti rallia 13,9 sekunnilla ja Lappi oli kolmantena 0,5 sekunnin päässä Latvalasta.

Latvala sai huollossa Mäkiseltä ohjeet tuoda auto varmasti maaliin ja palkintopallille. Se vesitti taistelun toisesta sijasta.

– Rupesin ajattelemaan isompaa kuvaa ja tallipisteitä. Ajoin sen takia Pihlajakosken liian varovasti ja hävisin Esapekalle kuusi sekuntia. Se oli liikaa. Ilman sitä tappiota tilanne olisi voinut olla toinen, Latvala sanoi.

Lappi odotti, että Latvala puolustaisi toista sijaansa tiukemmin ja oli yllättynyt siitä, että Latvala taipui niin helposti.

– Odotin tiukempaa iltapäivää. Ehkä he antoivat periksi, Lappi tuumasi.

Kun Lappi esitti iltapäivällä kauden parasta ajoaan, oli Latvala lyöty. Lappi vetäytyi yötauolle 12,4 sekuntia paremmalla ajalla kuin Latvala.

– En pystynyt enää nostamaan vauhtiani Pihlajakosken jälkeen. Jos olisin lähtenyt Esapekan kyytiin, niin en olisi pystynyt pitämään riskitasoa turvallisella tasolla. EP ajoi todella hyvin iltapäivällä, Latvala antoi tunnustusta.

Jyväskylän MM-rallissa ajetaan sunnuntaina neljä erikoiskoetta ja yhteensä 45 ek-kilometriä. Tänak lähtee päätöspäivään 16,4 sekunnin johdossa ja voi varmistella paikkaansa kärjessä.

– Kilpailu rallin voitosta on tällä kertaa tiukka. Esapekka ajoi todella hyvin lauantaina iltapäivällä, mutta pystyimme vastaamaan siihen. Hieman aloin jo ajaa varmistellen, Tänak kertoi.

Lappi ei aio haastaa Tänakin johtoa sunnuntaina. Hän tyytyy pitämään Latvalan takanaan kolmantena.

– Keskitytään ajamaan erikoiskoe kerrallaan. 12 sekuntia voi tuntua isolta erolta, mutta jos rupeaa nostelemaan, niin se hupenee nopeasti. Ajetaan hyvällä rytmillä ja nautitaan, Lappi sanoi.

Kun Latvalalle riittää kolmas sija, ajaa kärkikolmikko sunnuntaina lähinnä terveisiä.

– En saa Esapekkaa kiinni, mutta pidetään painetta yllä, Latvala sanoi.

Latvalan ero neljäntenä olevaan Hyundain Andreas Mikkelseniin on 21,7 sekuntia. Neljännestä sijasta käydään vielä tiukka taistelu, sillä Citroenin Sebastien Ogier on 2,6 sekunnin päässä ja Hyundain Craig Breen 8,6 sekunnin päässä Mikkelsenistä. Hyundain Thierry Neuville on seitsemäntenä 20,2 sekunnin päässä Breenistä, mutta hänen sijoituksensa nousee sunnuntaina tallimääräyksen avulla.