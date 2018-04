Lappi iskussa Korsikalla – taistelee kakkostilasta

Toyotan Esapekka Lappi oli iskussa Korsikan MM-rallissa lauantaina. Pieksämäkeläinen ajoi kuudelle erikoiskokeelle kaksi pohja-aikaa ja oli joka kerta kolmen parhaan joukossa.

Lappi lähtee sunnuntain kahdelle erikoiskokeelle neljänneltä sijalta. Edellä olevat Hyundain Thierry Neuville sekä tallikaveri Ott Tänak ovat reilun kymmenen sekunnin päässä.

– Olen tosi tyytyväinen, jos tälläkin sijalla tulen maaliin. Sanoin jo ennen kisaa, että top5 on kova tavoite, mutta sitä haetaan. Tällä hetkellä tilanne näyttää hyvältä, mutta vielä on matkaa jäljellä, Lappi summasi.

Fordin Sebastien Ogier voi sunnuntaina jo varmistella voittoaan, sillä ranskalaisen etumatka on 44,5 sekuntia ennen Tänakia. Sunnuntaiaamun avauspätkä on yli 55 kilometriä pitkä tykitys, joten Lapilla on vielä iskun paikka. Suomalaiskuski ei kuitenkaan halua hakea palkintosijaa tyhmien riskien kautta.

– Koitetaan nyt vaan ajaa ja keskittyä omaan tekemiseen. Siinä on aika kova taistelu jätkillä kakkostilasta. Katsotaan, mitä siinä tapahtuu. Jos minä lähden sinne väkisin yrittämään, niin sitten kyllä heilahtaa, Lappi mietiskeli.

– Pitää vaan jatkaa omaa perusvauhtia ja katsoa, saanko kiinni vai en, tai tekevätkö he virheitä.

Kuivat tiet auttoivat

Lapilla on Korsikan teiltä vähemmän kokemusta kuin muilla WRC-kuskeilla, mutta suomalaisen eduksi sunnuntain molemmat erikoiskokeet ovat kaikille uusia.

– Älyttömän hyvät ovat huomisen pätkät minulle, sillä ne on uusia molemmat eikä niitä ole aiemmin ajettu. Nyt on jo nähty, että uusilla pätkillä pystyn vastaamaan kaikkien vauhtiin, Lappi paalutti.

Vielä perjantaina Lappi tuskaili Yaris WRC:n säätöjen kanssa, mutta lauantaina meno oli täysin eri luokkaa.

– Tiet on nyt ollut kuivia ja jo se on auttanut kovasti. Ongelmana on ollut varmasti se, että meillä on liian jäykkä jousitus ja iskunvaimennin ei toimi kunnolla märällä, Toyota-kuski analysoi.

– Se on niin eri asia, kun voi luottaa siihen, että pitoa on. Ajaminen tulee silloin ihan itsestään.