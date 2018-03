Lappi päihitti rallia johtavan Loebin 12. erikoiskokeella

Suomalaisten viikonloppu Meksikon MM-rallissa on sujunut murheellisesti keskeytysten takia, mutta lauantai-iltaan on mahtunut myös väläyksiä paremmasta. Toyota-kuljettaja Esapekka Lappi oli 12. erikoiskokeella kolmanneksi nopein ja jätti taakseen rallia johtavan Sebastien Loebin ja 11. erikoiskokeelle asti johtaneen Dani Sordon.

Kilpailussa Lapin ero kärkeen on lähes puoli tuntia, mutta aamun keskeytyksensä jälkeen hän on jatkanut kilpailua ralli 2 -säännön turvin. Lappia nopeammin on suomalaisista ajanut vain tallitoveri Jari-Matti Latvala, joka hänkin on kärkitaistelun ulkopuolella. Latvala on kuitenkin noussut taisteluun MM-pisteistä. Fordin Teemu Suninen on pari minuuttia Lapin perässä.

Erikoiskoe kahdellatoista myös Latvala ja Suninen kaasuttelivat kärkikymmenikköön. Toyotan virolaiskuljettaja Ott Tänakin kilpailu päättyi keskeytykseen 11. erikoiskokeella.