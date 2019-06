Latvala hyvässä vauhdissa Portugalin MM-rallissa – pitää kakkospaikkaa

Toyotan Jari-Matti Latvala on Portugalin MM-rallissa toisena, kun takana on yhdeksän erikoiskoetta. Latvala on jäänyt kilpailua johtavasta Viron Ott Tänakista 10,9 sekuntia. Toyotan kolmoisjohdon täydentää Kris Meeke, jonka ero Latvalaan on 5,3 sekuntia.

Tänak kärsi lauantain käynnistäneellä kahdeksannella ek:lla jarruviasta, mutta on mitä ilmeisimmin saanut ongelmansa korjattua. Latvala on aloittanut toisen ajopäivän vauhdikkaasti, sillä hän oli kahdeksannella erikoiskokeella toiseksi nopein ja yhdeksännellä ek:lla ykkönen.

Suomalaisista kärkisijojen tuntumassa ovat myös Fordin Teemu Suninen ja Citroenin Esapekka Lappi. Suninen on kuudentena ja Lappi seitsemäntenä, mutta kummankin ero kärkeen on yli puolitoista minuuttia.

Portugalin rallissa ajetaan tänään vielä yksi ek ennen huoltotaukoa ja kolme sen jälkeen. Kilpailu päättyy sunnuntaina.