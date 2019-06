Latvala peri johdon Suniselta, joka spinnasi ja putosi viidenneksi

Suomalaiset kuljettajat olivat pääosissa perjantaiaamun erikoiskokeilla Sardinian MM-rallissa. Teemu Suninen ajoi pohja-ajan päivän kahdelle ensimmäiselle erikoiskokeelle ja johti rallia 10,6 sekunnilla.

– Ei paremmin olisi voinut alkaa Jarmon kanssa, Suninen tuumasi uudesta kartanlukijastaan Jarmo Lehtisestä.

Mutta päivän kolmannella erikoiskokeella Suninen pyörähti 15 sekunnin arvoisesti ja putosi keulilta Jari-Matti Latvalan taakse.

– En tiedä, että mitä siinä oikein tapahtui, mutta auton perä lähti alta. Harmittaa se virhe. Olisi ollut hieno jatkaa hienosta alusta, Suninen sanoi.

Suninen putosi seuraavalla erikoiskokeella viidenneksi 7,7 sekunnin päähän rallia johtavasa Latvalasta.

– Aamun ekalla pätkällä auton jousitus tuntui vähän pehmeältä. Viitospätkällä sammutin moottorin tiukassa mutkassa ja menetin pari sekuntia. Mutta kokonaisuuteen pitää olla tyytyväinen, sanoi Latvala puolenpäivän huollossa.

Latvalan ero toisena olevaan Ott Tänakiin on 2,8 sekuntia. Dani Sordo on kolmantena 3,5 sekunnin päässä, kun neljäntenä oleva Elfyn Evans on jäänyt Latvalasta 5,9 sekuntia. Kuljettajien MM-sarjaa johtava Sebastien Ogier törmäsi viitospätkällä kiveen ja keskeytti.

Esapekka Lappi ajoi pohja-ajan viidennelle erikoiskokeelle. Hän on jäänyt kärjestä 43 sekuntia, koska kärsi rengasrikon neljännellä erikoiskokeella.

– Ajoin mutkan leveäksi, osuin penkkaan ja vasen takarengas puhkesi. Oma vika. Ei mulla ollut mitään mahdollisuuksia selvitä siitä mutkasta, Lappi sanoi.

Kalle Rovanperä tuskaili autonsa kääntyvyyden kanssa. Hän on R5-autojen taistossa kolmantena.

– Auto yliohjaa paljon ja spinnasin kerran. Toivottavasti löydämme vian huollossa, Rovanperä sanoi.