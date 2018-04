Latvalalla tuskainen avauspäivä Korsikalla

Toyotan kokenut Jari-Matti Latvala menetti Korsikan MM-rallin voittotaistelun jo avauspäivänä. Latvalan ja Yaris WRC:n iskukyky oli kaukana parhaasta kahdesti ajetulla liki 50 kilometriä pitkällä erikoiskokeella. Kahdella vedolla tuurilainen menetti aikaa kärkeen nähden liki minuutin ja 20 sekuntia.

Latvala myönsi, että homma meni vihkoon jo rallia edeltävissä testeissä.

– Ongelma on nimenomaan ne kosteat jaksot. En vaan saa tätä autoa toimimaan märillä osuuksilla. Keula lähtee alta liian nopeasti. Se ei tunnu hyvältä jarrutuksissa. Me on tehty auto ratamaiseksi kuivan kelin säädöille, Latvala sanoi perjantain päätteeksi.

– Me teimme liian paljon työtä kääntyvyyden eteen ja sen testitien mukaan, mitä ajoimme. Rallissa taas sinne tielle nousee kaikenlaista.

Perjantain päätöspätkällä Latvala oli jo vauhdissa, ja se antoi uskoa loppurallia varten.

– Erikoiskoe neljä oli jo parempi. Sain vihdoin luottamuksen autoon. Onneksi rupesi löytymään. Vielä on jotain mahdollisuuksia nousta. Tänään tuli yksi hyvä aika. Huomenna haetaan niitä joka pätkältä.