Latvalalle jälleen karmea epäonnistuminen

Argentiinan MM-ralli osoitti haastavuutensa Toyotan kokeneelle suomalaiskuski Jari-Matti Latvalalle heti avauspäivänä perjantaina. Tuurilainen rallipilotti joutui keskeyttämään kolmannella erikoiskokeella, kun Latvalan Yaris WRC osui kiveen ja tuloksena oli keskeytys.

– Auto toimi uskomattoman hyvin ja fiilis oli mieletön. Siellä oli oikealle kääntyvä mutka ja nuotissa oli kivi sisällä. Kuitenkin se kivi oli merkattu meille mutkaan, mutta osuma tuli vasta myöhemmin ulostulossa. Johonkin minä osuin ja heti etujousitus petti, Latvala summasi pettymystä.

– Tajusin nopeasti myös, että savua tulee ja öljypohja on mennyttä. Sen jälkeen piti vain etsiä turvallinen paikka pysähtyä. Tämä ralli on juuri tätä. Kiviä on niin paljon, että joskus sitä on onnekas ja joskus ei. Tällä kertaa minulla oli epäonnea.

Latvala on pääsyt kauden viidessä ensimmäisessä rallissa vain kertaalleen palkintopallille, joten mestaruusunelmat joutavat romukoppaan. Tuoreinta iskua mies ei kuitenkaan ota omaan piikkiin.

– Olen erittäin turhautunut. Nyt oli huonoa onnea matkassa. Minä olen urallani mokannut monesti, mutta tämä ei ollut yksi niistä. Nämä asiat pitää vain laittaa taka-alalle ja keskittyä sitten seuraavaan kisaan, Latvala totesi.

Lappi manasi rengasrikkoa

Toyotan toinen suomalaiskuski Esapekka Lappi on perjantain jälkeen kahdeksantena yli minuutin kisaa johtavan tallikaveri Ott Tänakin perässä. Lappi kärsi kaksi rengasrikkoa ja menetti aikaa kärkeen nähden.

– En tiedä yhtään mitä tapahtui. Emme osuneet mihinkään, mutta rengas meni, Lappi manasi.

Tänakin jälkeen toisella sijalla ajaa kuuden erikoiskokeen jälkeen Citroenin Kris Meeke ennen Hyundain Thierry Neuvillea ja Dani Sordoa. Fordin Teemu Suninen on kymmenentenä. Myös Suninen kärsi Argentiinan rajuissa olosuhteissa rengasrikon.

Nuori rallilupaus Kalle Rovanperä ajaa WRC2-luokassa toisena. Tallikaveri Pontus Tidemand on reilun 20 sekunnin päässä. Rovanperä on ollut luokassaan kahdeksalla erikoiskokeella viisi kertaa nopein.

Päivitetty: tilanne tuoreimman erikoiskokeen jälkeen