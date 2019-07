Luokkaansa dominoiva Kalle Rovanperä valmis WRC-auton rattiin – "On se ihan mahdollista"

Rallin MM-sarjassa kolme perättäistä luokkavoittoa ajanut Kalle Rovanperä huokui itseluottamusta Suomen osakilpailun kynnyksellä. Skodan tehdastallin teinitähti haki viimeisiä säätöjä Fabia R5:een maanantaina Keski-Suomessa.

Rovanperä oli Jyväskylän rallissa ylivoimaisessa vauhdissa viime vuonna, mutta menetti voiton lauantai-iltana iskunvaimentimen tultua konepellistä läpi.

– Ei voi olla muuta tavoitetta kuin voittaa. Jos ei sitä tavoittele, niin ei voi ykköstilaa myöskään saavuttaa. Niin minä sen koen, WRC2-luokan ehdoton ennakkosuosikki Rovanperä sanoi STT:lle.

– Testien perusteella kaikki on kunnossa. Viime vuodelta jäi vähän hampaankoloon. Jos nyt selviäisi reitin läpi ilman ongelmia. Toisaalta tekniset ongelmat ja myös ulosajot kuuluvat tähän lajiin.

Suomalaisen rallin kirkkain tulevaisuuden lupaus on matkalla WRC-auton rattiin jo ensi kaudeksi. Vaikka manageri Timo Jouhki on julistanut mediassa sopimuksen jo lähes varmaksi, ei tyyni puuppolalainen vielä myönnä mitään.

– Ihan rehellisesti sanottuna en tiedä mitään ensi vuoden kuvioista. Jos se siltä näyttää, että WRC-autolla ajetaan, niin kyllä minä siihen valmis olen. On se ihan mahdollista, että ensi vuonna ajetaan isommalla autolla, jos loppukausi sujuu hyvin, Rovanperä vakuutteli.

Tuttu reitti helpottaa valmistautumista

Jyväskylän MM-rallin reitti on likipitäen sama kuin viime suvena. Tämä helpottaa suomalaisnuorukaisen urakkaa.

– On siellä yksi uusi pätkä ja muutama uusi osuus mukana. Reitti on kuitenkin lähes sama kuin viime vuonna. Se helpottaa paljon ralliin valmistautumista omalta osalta, kun kokemus on vielä rajallinen. Silloin ei anna ainakaan tasoitusta muille, kun saa tutuilla erikoiskokeilla ajaa, Rovanperä summasi.

Maanantaina samalla testitiellä kurvaili myös viime vuonna R5-luokan voittoa Jyväskylässä juhlinut Eerik Pietarinen.

– Ei voi enää viime vuoden voittoa muistella. Ei auta muu kuin ajaa niin kovaa kuin rahkeista löytyy. Katsotaan sitten sunnuntaina, mihin se vauhti riittää, Pietarinen totesi.