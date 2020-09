Maailmanmestari Tänak dominoi MM-kotiralliaan – rengasrikko ja aikasakko pilasivat Rovanperän kilpailun Virossa

Toyotan Kalle Rovanperä ajaa parhaana suomalaisena Viron MM-rallissa lauantain jälkeen kuudentena. Nuorukaisen vauhti olisi riittänyt myös voittotaisteluun, mutta aamun toisella erikoiskokeella sattunut rengasrikko söi aikaa puoli minuuttia. Lisäksi Rovanperälle langetettiin myöhään lauantai-iltana minuutin aikasakko.

Rovanperän kartanlukija Jonne Halttunen oli irrottanut auton etuosassa olevan jäähdyttimen suojalevyn kielletyllä alueella. Levy olisi pitänyt poistaa jo tieosuudella, mutta Halttunen irrotti levyn juuri ennen erikoiskokeen alkua, missä autoon ei enää saa tehdä muutoksia.

Halttunen otti kömmähdyksen omaan piikkiinsä.

– Otin jäähdyttimen suojalevyn irti vasta aikatarkistuspisteellä. Se ei ole sallittua. Eipä siitä ole oikein muuta sanottavaa. Menetämme kaksi sijaa sen takia, Halttunen kertasi tilannetta Twitterissä.

– Minulla on tosi surkea fiilis asiasta, mutta säännöt ovat sääntöjä. Se oli täysin minun vika, Halttunen jatkoi.

Aikasakon myötä Rovanperän ote palkintosijoihin kirposi. Ero kisan kärkimieheen Hyundain Ott Tänakiin on yli puolitoista minuuttia. Rovanperän edellä tallikaveri Takamoto Katsuta on puolen minuutin päässä. Kolmanteen sijaan ja Sebastien Ogieriin on matkaa yli minuutti.

Fordin suomalaisilla hyvin tuskaista

Puolustava maailmanmestari Tänak lähtee hyvistä asetelmista sunnuntaille, sillä tiimitoveri Craig Breen on toisena 11,7 sekunnin päässä. Breen ei ole mestaruustaistossa mukana, joten irlantilainen tuskin saa haastaa Tänakia.

Hyundain päivää synkensi Thierry Neuvillen keskeytys seitsemännellä erikoiskokeella.

M-Sport Fordin Esapekka Lappi ja Teemu Suninen jäivät kauas kärkivauhdista Viron nopeilla sorapikataipaleilla. Suomalaiskuskit ovat sijoilla seitsemän ja kahdeksan ennen päätöspäivää.

Ford Fiesta WRC:n suorituskyky on kaukana kilpailijatalleista.

– Päivä oli tosi haastava, ja olimme hitaita. Ei vain löytynyt lääkkeitä, että pitoa olisi ollut enemmän. Kun mitään ei testata, niin onhan se vähän heikko lähtökohta, Lappi jupisi.

– Kyllähän tämä turhauttaa. Ymmärrän toki tallin tilanteen, mutta silti meinaa ottaa psyykkeen päälle. Takki on ihan tyhjä.