Mihin sijaan riittää täysillä ajaminen? – Kuljettajien MM-sarjassa viidentenä oleva Teemu Suninen lähtee Suomen MM-ralliin nöyrin tavoittein

Teemu Suninen, 25, vetäytyi lyhyelle kesälomalle tyytyväisenä miehenä juhannuksena. Rallin MM-sarjan alkukauden viimeinen osakilpailu Sardiniassa oli päättynyt toiseen sijaan ja Suninen oli kuljettajien MM-sarjassa viidentenä.

– Loma oli oikein rentouttava. Tapasin sukulaisia, kävin synttäreillä ja valmistujaisissa ja ehdin olla pari päivää mökillä, Suninen kertoi tiistaina, kun Fordin rallitalli M-Sport aloitti testit Jyväskylän MM-rallia varten.

Paluu arkeen oli koittanut jo viime viikolla, kun Suninen osallistui Viron ralliin Fordin uudella R5-autolla. Suninen sijoittui kilpailussa 12:nneksi ja RC2-luokassa viidenneksi.

– Olisin halunnut ajaa Eestin rallin WRC-autolla. Muuta en halua siitä rallista sanoa, Suninen tokaisi.

Ford Fiesta R5 MK2 ei ilmeisesti ollut toiminut Virossa toivotulla tavalla, eikä kilpailusta ollut juurikaan hyötyä Suomen MM-ralliin valmistautumisessa. Sunisen tuskaa lisää se, että WRC-autoilla rallin ajaneet Ott Tänak, Andreas Mikkelsen, Esapekka Lappi, Elfyn Evans ja Craig Breen hehkuttivat sosiaalisessa mediassa Viron rallin olleen mainio testiralli Keski-Suomen sorateille. Evans tosin jättää Jyväskylän MM-rallin väliin Virossa tapahtuneen loukkaantumisen takia. Hänen tilallaan Fordia ajaa Gus Greensmith.

Suninen ajoi Fordin WRC-autolla ensimmäistä kertaa kuukauden tauon jälkeen tiistaina Mikkelin lähistöllä. Sardiniassa suihkutetut samppanjat olivat enää hentoinen muisto.

– Se kakkossija on äkkiä unohdettu, Suninen totesi.

Uskotko pystyväsi samaan sijoitukseen Suomen MM-rallissa?

– Toinen sija on täysin mahdollinen. Toyotat ovat tietysti vahvoja, mutta on meillä täydet mahdollisuudet ajaa podiumille, Suninen puntaroi.

Suninen on sijoittunut 48 MM-rallin urallaan kaksi kertaa palkintopallille. Sardinian toisen sijan lisäksi meriittilistalla on kolmas sija Portugalin MM-rallista viime vuonna. Suomen MM-rallissa Suninen on parhaimmillaan sijoittunut neljänneksi vuonna 2017. Viime vuonna hän ajoi kuudenneksi.

– Tavoitteena on sijoittua viiden joukkoon, Suninen ilmoitti.

Se olisi hyvä saavutus, sillä Jyväskylän rallissa on tänä vuonna kova kattaus.

Toyotan kolmikko Tänak, Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke starttaavat kilpailuun suosikkeina. Jyväskylän Puuppolassa kehitetyllä ja rakennetulla Toyota Yariksella on voitettu Jyväskylässä kahtena edellisenä vuonna. Tänak on paha voitettava Keski-Suomessa ja myös Latvala ja Meeke ovat ajaneet hyvää vauhtia tällä kaudella.

– Ajetaan täysillä ja toivotaan, että ollaan tänä vuonna lähempänä. Jos Toyotat menee niin antaa niiden mennä, Suninen suunnitteli.

Mutta Toyotat ovat vasta vuoren huippu. Citroenin Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi sekä Hyundain Thierry Neuville, Mikkelsen ja Breen antavat niin ikään kovan vastuksen. Eikä huonosti Keski-Suomessa ole ajanut Sunisen tallikaveri Evans, joka reuhasi Suomessa toiseksi pari vuotta sitten.

Fordilla kisaan osallistuu myös koko kauden MM-sarjasta sivussa ollut Hayden Paddon, joka hankki M-Sportilta auton vasta pari viikkoa sitten.

– Paddon oli minullekin yllätys. On hieno homma, että hän on mukana. Hän on ajanut pitkään Hyundailla ja ehkä hän pystyy tuomaan meille sieltä jotain tähän tiimiin, Suninen kertoi.

Sunisella on kohtalainen kokemus Suomen MM-rallista, sillä hän on osallistunut kilpailuun viisi kertaa aiemmin. Kahden WRC-startin lisäksi Suninen on ajanut reitin läpi Skodan R5-autolla ja kahdesti Citroenilla WRC3-luokassa.

– Jyväskylä on mulle tietysti tutumpi ralli. Erikoiskokeista oikeastaan vain Leustu on uusi, Suninen puntaroi.

Suninen on nuotittanut ja ajanutkin Leustun etuvetoisella Citroenilla vuonna 2014.

– Ajoimme sen rikkinäisellä iskarilla, joten ei siitä jäänyt mitään mistä olisi apua.

Soraralleissa ensimmäisenä autona reitille starttaava kuljettaja joutuu luutimaan tietä irtosorasta puhtaaksi takaa tuleville perjantain erikoiskokeilla. Suomen MM-rallissa tuohon kymmenen pikataipaleen kurimukseen joutuu MM-sarjaa johtava Tänak. Seuraavina autoina perjantain pätkille hyökkäävät Ogier, Neuville, Evans ja Suninen.

Onko viidennestä lähtöpaikasta hyötyä, jos keli pysyy kuivana?

– Jyväskylässä on vähemmän irtosoraa, mutta mielellään lähden heti kuumimman kärjen takana, Suninen sanoi.

Jyväskylän MM-ralli alkaa Harjun erikoiskokeella torstaina 1. elokuuta. Sen Suninen tietää kantapään kautta. Hän jäi 2,31 kilometriä pitkällä puistopyörityksellä pohja-ajasta 5,4 sekuntia kaksi vuotta sitten. Sardiniassa se ei olisi paljon, mutta Jyväskylän rallissa liikaa.

– Sitä sitten yritettiin ajaa kiinni koko perjantai, Suninen muisteli.

Perjantai on tärkeä päivä tämän vuoden rallissa. Kaksikymmentä kilometriä pitkät Oittilan ja Moksin erikoiskokeet ovat ohjelmassa aamutuimaan ja niillä on oltava hereillä.

– Niillä erikoiskokeilla on paras mahdollisuus tehdä eroja ja niillä ne on tehtävä, Suninen suunnitteli.