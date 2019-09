Mikkelsen ja Neuville nopeimmat Turkin MM-rallin avauspätkällä, MM-pistekärki jatkamassa Toyotalla

Hyundai-kaksikko, Norjan Andreas Mikkelsen ja Belgian Thierry Neuville porhalsivat nopeimman ajan torstaina Turkin MM-rallin avanneella kahden kilometrin mittaisella erikoiskokeella Marmariksessa.

Mikkelsen ja Neuville olivat 1,6 sekuntia nopeampia kuin kolmanneksi ehtinyt Fordin ruotsalainen Pontus Tidemand.

Suomalaisista Citroenin Esapekka Lappi on kuudentena (–3,9 sekuntia), Skodan Kalle Rovanperä kahdeksantena (–4,3), Toyotan Jari-Matti Latvala yhdeksäntenä (–4,6) ja Fordin Teemu Suninen yhdentenätoista (–5,2).

MM-sarjaa johtava Toyotan virolaistykki Ott Tänak jatkaa rallia seitsemänneltä sijalta. Hän jäi kärkikaksikosta 4,2 sekuntia.

Perjantaina Turkissa kaasutellaan kuusi erikoiskoetta. Ralli päättyy sunnuntaina.

Autosport: Hyundain ja Tänakin neuvottelut ohi - MM-pistekärki jatkamassa Toyotalla

Ott Tänakin jatkaminen Toyota-tallissa näyttää yhä varmemmalta, sillä Tänakin neuvottelut sopimuksesta Hyundai-tallin kanssa ovat kariutuneet tuloksettomina. Asiasta kertoo Autosport-sivusto.

Hyundain Andrea Adamo vahvistaa, että Tänakin kanssa ei enää käydä keskusteluja. Virolaistähden toteamus tilanteesta kertoo paljon:

– Meillä oli vaikeita neuvotteluja, ja emme taida enää olla kavereita, Tänak sanoo Autosportin mukaan.

Tänakilla on vielä vaihtoehtona paluu M-Sportiin, josta hän tuli Toyotalle kaudeksi 2018. M-Sportin tallipomo Richard Millener kuitenkin myöntää, että Tänakin hankinta on tallilta "paljon vaadittu".

– Emme ole ulkona tästä kuviosta, mutta paljon tämä vaatii M-Sportilta. Olemme laittaneet paljon rahaa Sebastien Ogieriin parina viime vuonna, ja tallijohto on tehnyt selväksi, että meidän on keskityttävä talouteen. Meillä on paljon ihmisiä töissä, ja kaiken sijoittaminen yhteen kuljettajaan ei varmaankaan sovi nyt tilanteeseemme, Millener sanoo.

Tänak johtaa MM-sarjaa 33 pisteellä Hyundain Thierry Neuvilleen ennen tänään lyhyellä erikoiskokeella alkavaa Turkin rallia. Turkin jälkeen kauden ohjelmassa on vielä kolme MM-rallia.