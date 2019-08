Ministerit tulivat aistimaan rallitunnelmaa Jyväskylään – "MM-ralli on monella tavalla vientituote"

Jyväskylän MM-ralli sai torstaina ministeritason vieraita, kun puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) vierailivat kaupungissa.

Keskisuomalaisen vieraina rallihuumaan tutustuneet ministerit eivät kuitenkaan tulleet Jyväskylään vain huvittelemaan. Kaikkonen vietti suurimman osan torstaista tutustumalla Jyväskylän varuskuntaan Tikkakoskella. Skinnari puolestaan totesi rallivierailun olevan hyvä tilaisuus tutustua keskisuomalaisiin ja jyväskyläläisiin yrityksiin etenkin viennin sekä ulkomaankaupan näkökulmista.

– En ole aikaisemmin käynyt ralleissa. Monta vuotta eri tahot ovat kehuneet tapahtumaa ja sanoneet, että kannattaa joskus käydä. Haluan aistia rallin tunnelmaa, Kaikkonen sanoo.

Tikkakoskella sijaitsee myös Puolustusvoimien tiedustelulaitos, johon rekrytoidaan edelleen henkilöstöä. Kaikkosen mukaan asia ei noussut puheeksi hänen vierailullaan. Puolustusministeri kuitenkin vakuuttaa, että Suomen resurssit ja tietotaito ovat ajan tasalla myös kyberuhkien torjunnassa.

– Olemme viime vuosina voimakkaasti panostaneet erilaisten uusien uhkien torjuntaan ja toimimme jatkossakin tällä tavalla. Resursseja vahvistetaan vielä tässä lähivuosina. Lainsäädäntöä on uusittu, valmius on hyvällä tasolla ja tilanne on hallinnassa. Suomalaiset voivat nukkua yönsä rauhassa, Kaikkonen sanoo.

Keskisuomalainen uutisoi aiemmin tällä viikolla (1.8.) Etiopian ennätyksellisistä puidenistutustalkoista. Skinnari ei tyrmää ajatusta, että Suomi voisi olla apuna Afrikan metsityksessä kehitysyhteistyön nimissä. Hallitusohjelmassa sanotaan, että Suomi laatii Afrikka-strategian ja lisää kumppanuutta Afrikan maiden kanssa.

– Kehityspolitiikka, ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä kauppapolitiikka liittyvät tiiviisti yhteen. Silloin pitää katsoa myös laajemmin kokonaisuuksia, että päästään tekemään Suomelle oikeita asioita. Ja totta kai pitää saada suomalaisen osaamisen lisäksi mukaan kaupallinen puoli, että saadaan aidosti vientituloja.

Skinnari ja Kaikkonen ovat ehtineet kantaa ministerin salkkua noin kaksi kuukautta. Kaikkonen näkee ministerikautensa tärkeimpinä tehtävinä puolustusvoimien suuret kalustohankinnat ja varusmiespalveluksen kehittämisen.

– Lainsäädäntö on Suomessa maanpuolustuksen kannalta aikalailla ajantasainen, mutta Hornetien korvaamisesta tehdään päätös tällä vaalikaudella, ja samoin laivastohankinnat ovat edessä. Näissä molemmissa asioissa on aivan lähitulevaisuudessa tehtäviä ratkaisuja, Kaikkonen toteaa.

Kaikkonen kertoo asettavansa parlamentaarisen komitean pohtimaan asevelvollisuuden kehittämisen kysymyksiä vielä tänä syksynä. Hän on aiemmin nostanut esiin ajatuksen naisille suunnatusta 2–3 kuukauden kansalaispalveluksesta.

– Tässä yhteydessä olisi luonteva selvittää, olisiko siinä järkeä vai ei. Ainakin se on syytä huolellisesti tutkia, että olisiko sille tarvetta ja olisiko siitä hyötyä maanpuolustukselle ja siihen osallistuville naisille.

– Yksi maanpuolustuksen keskeinen osa on yleinen asevelvollisuus miehille, ja siitä on pidettävä kaikissa olosuhteissa kiinni. Tämä naisten mahdollinen kansalaispalvelus voisi mahdollisesti tulla sitä täydentämään, Kaikkonen sanoo.

Skinnari nostaa ministerikautensa avainkysymykseksi hallituksen työllisyystavoitteen.

– Työllisyysasteen nostaminen on myös kysymys, jossa Suomen pitää onnistua kansainvälisesti. Innovaatiojärjestelmämme pitää vastata kansainväliseen kysyntään, hän toteaa.

– Minun tehtäväni on tukea työllisyyden ministeriöryhmää sillä tavalla, että aito kansainvälinen kasvu ja kehitys näkyy myös Suomen työllisyysluvuissa. Siinä ei ole mitään pikavoittoja, mutta suunta pitää saada sellaiseksi, että huolimatta maailmantalouden ja kauppapolitiikan aika mustistakin pilvistä Suomi löytää oikeat toimintatavat tehdä ja markkinat, ministeri jatkaa.

Molemmat ministerit kehuivat Jyväskylän suurtapahtumaa kohteliaan vieraan tavoin. Kaikkosen mukaan on hienoa, että Suomessa on perinteikäs kansainvälisen tason ralli. Skinnari huomautti, että MM-ralli on tärkeä tapahtuma Jyväskylän ja Keski-Suomen lisäksi myös Lahdelle sekä Päijät-Hämeelle.

– Matkailu on Suomen kasvavin toimiala. Meidän pitää pystyä hyödyntämään näitä tapahtumia vielä paremmin. MM-ralli on monella tavalla vientituote, josta eurooppalaiset ja kansainväliset vieraat ovat tulleet oppimaan meiltä, Skinnari toteaa.

Lopuksi on ministereiltä kysyttävä veikkausta rallin voittajasta.

– Vaikea kysymys, mutta Viron Ott Tänak voi olla kovassa iskussa täällä. Tiukka kisa tästä varmaan tulee, Kaikkonen pohtii.

– Ehkä sitä on sillä tavalla taikauskoinen, että ei pitäisi ennustaa suomalaista voittajaa, mutta otan tietoisen riskin ja toivon, että kelit ovat meille suotuisia ja voitto tulee Suomeen, Skinnari sanoo.