Näin MM-rallin kuskiruletti pyörähtää ensi kaudeksi – Ogier nostaa Citroenin mestaruustaisteluun

Citroen on ennakolta rallin MM-sarjan ensi kauden suurin vahvistuja. Se kaappasi kuudennen maailmanmestaruutensa voittaneen Sebastien Ogierin M-Sport Fordilta ja Esapekka Lapin Toyotalta. Lapin korvaajaksi Toyotalle saapuu keväällä Citroenilta potkut saanut konkarikuski Kris Meeke.

– Tiedän, että Kris on hyvä tiimipelaaja. Totta kai on surullista, että Esapekka lähtee, mutta sellaista ralli on. Ihmiset ja kuskit vaihtavat työpaikkoja tässä lajissa, Toyotan merkkimestaruuteen luotsannut Tommi Mäkinen sanoi Australiassa.

Citroenin voi povata nousevan taistelemaan Ogierin johdolla merkkimestaruudesta. Myös Toyota on vahva, etenkin jos rajuista ulosajoista tunnettu Meeke pääsee eroon tulos tai ulos -mentaliteetistaan.

Hyundai on ollut lähellä valmistajien MM-titteliä kahden vuoden ajan ja jatkaa sen metsästämistä. Korealaisvalmistajalla on Citroenin tavoin yksi paikka tallissaan auki. Tällä kaudella kolmatta autoa jakoivat Australiassa toiseksi sijoittunut Hayden Paddon ja espanjalainen Dani Sordo.

Ford on vaipumassa kakkossarjan talliksi. Brittitiimillä on sopimus vain WRC-tasolla edelleen kokemattoman Teemu Sunisen kanssa, ja norjalaiskuski Mads Östbergin on povattu palaavan Citroenilta M-Sportin leipiin.

– Päätökset eivät ole meidän käsissä, Australiassa kolmanneksi ajanut Östberg sanoi.

Lappi jätti jäähyväiset

Lappi jätti Australiassa haikeat jäähyväiset Toyotan "suomalaistiimille".

– Varmasti tulee ikävä tätä porukkaa. Heidän kanssaan on ollut upeaa tehdä töitä, uusia haasteita odottava Lappi sanoi.

Kuljettajaspekulaatioiden mustia hevosia lienevät Skodalla WRC2-luokassa MM-kaksoisvoiton ottaneet Tshekin Jan Kopecky ja Ruotsin Pontus Tidemand. Kalle Rovanperä jatkaa Skodan tehdastallissa WRC2-luokassa myös ensi kaudella, vaikka 18-vuotiasta nuorukaista on jo aseteltu WRC-auton rattiin.

Rovanperän tavoitteena on kerätä kokemusta varsinkin niistä MM-ralleista, jotka jäivät tänä vuonna väliin nuoren iän vuoksi.