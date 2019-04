Neste Ralli ja Mediatalo Keskisuomalainen yhteistyöhön – ensi kesän ralliraamattu julkaistaan ilmaisena digiversiona

Mediatalo Keskisuomalainen toteuttaa tänä vuonna Neste Rallin virallisen Kisaoppaan. Tulevana kesänä autourheilukansa pääsee nauttimaan MM-rallin kattavasta infopaketista kahdessa muodossa; sekä digitaalisena näköislehtenä että tabloid-muotoisena printtiversiona. Uutta on myös verkkolehden maksuttomuus sekä printtilehden pieni hinta, joilla halutaan palvella yhteisiä yleisöjä entistä paremmin.

Neste Rallin virallinen Kisaopas ottaa tulevana kesänä uudistuvan digiloikan, ja tarjoilee sisältönsä maksutta KSML.fin kautta heinäkuun puolessavälissä julkaistavana näköislehtenä. MM-rallin kisakattaus julkaistaan myös tabloid-muotoisena printtiversiona, jota myydään kahden euron hintaan valtakunnallisilta Neste-asemilta 23.7. alkaen Neste Rallin virallisesta lippupisteestä Jyväskylästä, Original Sokos Hotel Alexandrasta, sekä tapahtuman aikana 1.-4.8. Jyväskylän Paviljongin kilpailukeskuksen myyntipisteestä.

Julkaisuista löytyy kaikki oleellinen Suomen MM-rallista entistä havainnollisemmassa ja selkeämmässä muodossa aina reitti- ja aikataulutiedoista kilpailija- ja oheistapahtumaesittelyihin, lähestymis- ja katselupaikkaohjeisiin sekä muuhun olennaiseen rallitietoon, jonka avulla tapahtuman pääsee ottamaan haltuun monipuolisemmin kuin koskaan ennen.

Keskisuomalaisen toimitustiimin kokoamat taustatarinat ja haastattelut lisäävät oman viihdyttävän mausteensa Neste Rallin kisaoppaaseen. Julkaisun ympärille tullaan rakentamaan yhdessä myös kiinnostavia, maksuttomia lisäsisältöjä videoiden ja informatiivisten taustatietojen muodossa.

Perinteikäs kaksikielinen toteutus palvelee edelleen suomalaisen rallifanin ohella myös kansainvälisiä kisakävijöitä.

- Mediatalo Keskisuomalainen on innostunut uudesta yhteistyöstä Neste Rallin kanssa. Olemme olleet mukana ralleissa eri tavoin jo vuosikymmeniä ja nyt entistäkin tiiviimmin. Ralli toimii vahvasti konsernin medioiden alueella, yhteistyö on siten hyvin luontevaa. Kisaopas julkaistaan digitaalisena näköislehtenä viidessä Mediatalo Keskisuomalaisen mediassa: Helsingin uutiset, Etelä-Suomen Sanomat, Keskisuomalainen, Savon Sanomat ja Tamperelainen. Yhteensä näiden medioiden tavoittavuus on 3,1 miljoonaa lukijaa (FIAM). Hienoa, että pääsemme toteuttamaan virallisen Neste Ralli -kisaoppaan, toivon että julkaisu tavoittaa tänä vuonna uusia yleisöjä, joille pääsemme yhdessä kertomaan mitä kaikkea Suomen suurin vuosittainen urheilutapahtuma tarjoaa, sanoo Mediatalo Keskisuomalaisen toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Neste Rallin promoottorin Jani Backmanin mukaan digitaalisuuden perusteena on se, että yleisöä halutaan palvella entistä monipuolisemmin. Samalla tapahtuma tuodaan koko kansan ulottuville.

- Digitaaliseen maailmaan astuminen ja maksuttoman sisällön tarjoaminen ovat tietoisia vastuullisuus- ja asiakaskokemusvalintoja. Tarjoamalla virallisen kisaoppaan kahdella eri media-alustalla ja tavoittavan digiverkoston kautta, pääsemme samalla kehittämään julkaisua sekä viestimään siitä, että Neste Ralli on ennen kaikkea koko kansan ralli, joka tarjoaa jokaiselle jotakin – oli sitten urheilun, viihteen tai vaikkapa ainutlaatuisen, kansainvälisen tunnelman ystävä, Backman kertoo.