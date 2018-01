Ogier kärjessä huomiseen – Lappi neljäs ja Latvala viides

Fordin ranskalaisässä Sebastien Ogier piti kärkipaikkansa, kun rallin MM-sarjan avauskilpailu Monte Carlon ralli lähtee yötauolle. Kahdeksan erikoiskokeen jälkeen Ogierin johto Toyotan virolaiskuljettaja Ott Tänakiin on kuitenkin kutistunut 14,9 sekuntiin. Toyotan suomalaisajajat Esapekka Lappi ja Jari-Matti Latvala ovat sijoilla neljä ja viisi.

Hyundain espanjalainen Dani Sordo on kolmantena, 59,7 sekunnin päässä Ogierista. Lappi ja päivän päätös-ek:lla toiseksi nopeimman ajan tykittänyt Latvala kärkkyvät tuntumassa, ja keskinäinen kisa heillä on todella tiivistä: Lapilla eroa kärkimies Ogieriin on 1.09,9 ja Latvalalla 1.10,1. Muut kuljettajat ovat jo kaukana, sillä viidentenä oleva Citroenin brittikuski Kris Meeke on yli puolitoista minuuttia suomalaisten takana.

Ogier on pitänyt johtopaikkaa rallin alusta alkaen. Hankalat olosuhteet sateen piiskaamilla teillä ovat rassanneet ranskalaistähteä, ja mies kävi seitsemännellä erikoiskokeella jo ojassakin hetken ajan.

– Vaikeaa on ollut, mutta mukana ollaan ja kärkipaikalla. Ilman pyörähdystä (ojaan) olisin minuutin johdossa, mutta kärkipaikasta on kuitenkin oltava iloinen. Huomenna on taas oltava hyvä, Ogier kuvaili MM-sarjan nettisivustolla.

Tänak on hionut eroa kiinni pätkä pätkältä.

– Auto tuntuu täydelliseltä. Hienoa olla tässä tilanteessa ja taistelemassa, Tommi Mäkisen johtamaan Toyota-talliin täksi kaudeksi siirtynyt Tänak iloitsi.

Lapilla on kolmossija 10,2 sekunnin päässä.

– Voittotaistelua ajatellen tulevaisuudessa on otettava iso askel eteenpäin, mutta tällä hetkellä olen aika tyytyväinen esitykseen, Lappi muotoili.

Monte Carlon ralli jatkuu huomenna viidellä erikoiskokeella, joista ensimmäinen alkaa kello 9.08 Suomen aikaa. Ralli päättyy sunnuntain neljään erikoiskokeeseen.