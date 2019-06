Ohjaus jumittui ja riisti voiton Tänakilta – Tommi Mäkinen: "Eihän tämä voi olla todellista"

Toyotan rallitallin henkilökunta taputti raivokkaasti ja huusi kannustusta, kun Viron Ott Tänak kurvasi huoltopilttuuseen Sardinian MM-rallin päätteeksi. Paikalla oli myös Toyotan pääjohtaja Akio Toyoda.

Mutta pääjohtaja seurueineen, insinöörit ja mekaanikot eivät taputtaneet Tänakin voiton kunniaksi, vaan miehen marttyyriuden johdosta. Tänakin autosta hajosi ohjaus viimeisellä erikoiskokeella ja virolaisen 26,7 sekunnin johto vaihtui viidenteen sijaan.

– Tällaista on ralli, mutta eihän tämä voi olla todellista, Toyotan rallitallin päällikkö Tommi Mäkinen manasi huollossa.

Tänakin auton ohjaus jumittui samalla tavalla kuin Jari-Matti Latvalalla perjantaina. Latvala ajoi ulos ja keskeytti, kun Tänak menetti vian takia aikaa yli kaksi minuuttia. Se pudotti virolaisen viidenneksi, nosti Dani Sordon rallin voittajaksi ja Teemu Sunisen toiseksi.

– Shit happens. Olen todella surullinen Tommin puolesta, Hyundain rallitallin päällikkö Andrea Adamo tuumasi Tänakin murheesta ja Sordon yllättävästä voitosta.

Tänak menetti ohjausvian takia 15 pistettä ja ehkä vielä bonuspätkän lisäpisteitä. Tänak nousi kuljettajien MM-sarjan johtoon, mutta van viiden pisteen erolla Sebastien Ogieriin, jonka pistesaalis Sardiniasta oli neljä pistettä bonuspätkältä ajetun toisen sijan ansiosta.

– En koskaan iloitse toisen ongelmista, mutta tämä muutti viikonlopun tilannetta. Toivoin todella, että hän pystyisi jatkamaan maaliin asti ja nousemaan MM-sarjan kärkeen. Jos sää Suomen MM-rallissa on kuiva, niin ensimmäisenä autona ajaminen on todella hankalaa, Ogier totesi elokuussa ajettavasta Jyväskylän MM-rallista.

Tänak näytti todella vihaiselta, kun hän nousi Toyotastaan huoltopilttuussa. Ilme pysyi tuimana keskustelussa Mäkisen kanssa. Virolainen näytti kaikille, että viimeisen erikoiskokeen katastrofi ei ollut hänen vikansa. Sen tunnustivat toki kaikki Mäkistä myöten.

– Täytyy tutkia tarkasti, että mikä sieltä ohjauksesta on pettänyt. Onko joku tiiviste antanut periksi ja öljyt menneet väärälle puolelle, Mäkinen puntaroi hammastangon ja samalla myös ohjaustehostimen kokonaisuutta.

Mäkisen mukaan Latvalan ja Tänakin autojen ohjausviat tulivat täytenä yllätyksenä.

– Meillä ei ole ollut ohjausvikoja kolmen vuoden aikana. Täytyy tutkia, että onko alihankkija tehnyt hammastankoon jotain muutoksia, Mäkinen totesi.

Mäkisen syyttävä sormi osoitti vahvasti hammastangon tehneen firman puoleen.

– Me ollaan monella osa-alueella alihankkijan armoilla. Ollaan luotettu, että kaikki on kunnossa. Ei me voida mitenkään etukäteen varautua tällaiseen, Mäkinen sanoi.

Toyotan mekaanikot vaihtoivat ohjauksen Kris Meeken autoon lauantaina.

– Ottin autoon ei vaihdettu, koska hänellä ei ollut sen kanssa mitään ongelmia, Mäkinen sanoi.