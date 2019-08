Ott Tänak hakee hattutemppua Saksan rallista – palkintopallille Jyväskylässä ajanut Jari-Matti Latvala: "Pääsen ajamaan rennommalla fiiliksellä"

Ott Tänakilla on 22 pisteen johto kuljettajien MM-sarjassa ennen torstaina alkavaa Saksan rallia. Toyotan tehdaskuljettajan tavoitteena on kasvattaa tuo johto vähintään 30 pisteeksi viikonlopun aikana ja siihen virolaisella on hyvät mahdollisuudet.

Tänak on voittanut Saksan rallin kahtena edellisenä vuonna. Viime vuonna Tänak oli toiseksi nopein bonuspätkällä ja lähti kotiin Tallinnaan 29 pisteen kera.

– Saksan ralli ei ole helppo kilpailu. Viime vuoden voittoni oli varmaan vaikein koko urallani. Jouduin ajamaan todella kovaa koko ajan, Tänak muisteli 39,2 sekunnin voittoaan Toyotan rallitallin tiedotteessa.

Tänak starttaa Moselin viinialueen kuudelle erikoiskokeelle perjantaina ensimmäisenä autona ja siitä on hänelle etua. Rallireitille on luvassa kuivaa keliä ja 25–28 asteen lämpötilaa, joten ensimmäisenä autona ajava pääsee vetämään aamupäivällä puhtaille erikoiskokeille.

Rallin ratkaisut nähtäneen lauantaina iltapäivällä, jolloin ajetaan kaksi erikoiskoetta kahteen kertaan tankkien testausradalla Baumholderissa. Testialueella on raastavaa asvalttia, jolla rengas joutuu koville. Testiteitä reunustavat kiviset panssariesteet.

– Olemme joutuneet varomaan renkaita parina viime vuonna armeijan alueella, emmekä ole pystyneet ajamaan siellä todella kovaa. Rengasrikon vaara on siellä todella iso, totesi Citroenin rallitallin tiedotteessa MM-sarjassa toisena oleva Sebastien Ogier, joka rikkoi renkaansa kiveen viime vuonna ja putosi voittotaistelusta lopulta neljänneksi.

Ogier on voittanut Saksan rallin kolme kertaa, kun hänen nykyinen tallinsa Citroen on juhlinut voittoa 12 kertaa. Citroenin WRC-auton moottori on päivitetty paremmaksi Saksan ralliin, joten Ogier ja Esapekka Lappi ovat vahvoja ehdokkaita palkintopallille. Lappi sijoittui Saksassa viime vuonna kolmanneksi Toyotalla.

Vaikka Jari-Matti Latvala on yltänyt Saksassa parhaimmillaan toiseksi vuonna 2015 Volkswagenilla, ei hän lukeudu rallin suosikkeihin tänä vuonna. Viime vuonna Latvala joutui keskeyttämään hydrauliikkapumpun vikaan kolmannelta sijalta.

– Pääsen ajamaan rennommalla fiiliksellä, kun alla on palkintopallisija Suomesta. Viime vuodesta tiedän, että pystymme hyvään suoritukseen Saksassa, Latvala viestitti Toyotan tiedotteessa.

Fordin Teemu Suninen sijoittui Saksan rallissa viidenneksi viime vuonna. Suninen oli viides myös edellisessä asvalttirallissa Korsikassa maaliskuussa.

– Löysimme autoon hyvät säädöt puolentoista päivän testeissä. Hyvällä keskittymisellä voimme saada hyvän tuloksen, Suninen sanoi Fordin tiedotteessa.

Saksan rallissa ajetaan 19 erikoiskoetta, joilla on mittaa yhteensä 344 kilometriä.