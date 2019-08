Päijälässä rallin rakentavat paikallisten asukkaiden kyläyhdistykset – "Tapahtumalla on kylän kehittämisen kannalta aivan ratkaiseva merkitys"

Jyväskylän MM-rallille rakennetaan joka vuosi komeat puitteet Jyväskylän Lutakkoon, mutta varsinaiset erikoiskokeet kasataan Keski-Suomen metsiin pitkälti talkoovoimin.

Useimmiten erikoiskokeiden vetovastuussa ovat autourheiluseurat, mutta lauantaina kahdesti ajettavasta Päijälän erikoiskokeesta vastaa paikallinen kyläyhdistys.

Rallin järjestelyjä Päijälän kyläyhdistysten puolelta vetävä Hannu Lahtinen kertoo, että kyläläiset päätyivät rallin vetovastuuseen, koska muilla oli hankaluuksia saada haalittua tarpeeksi talkoolaisia.

– Aikaisemmin erikoiskoetta järjestivät melkein vuosittain vaihtuvat autourheiluseurat. Kylän neljä yhdistystä ovat olleet tekemässä rallia yhdessä jo viisi–kuusi vuotta, mutta viime vuonna AKK ehdotti, että me ottaisimme ek:sta kokonaisvastuun, Lahtinen kertoo.

Tänä vuonna vapaaehtoisia talkoolaisia on Päijälän erikoiskokeella noin 250.

– En sano, että tuon ihmismäärän saaminen on ollut helppoa, mutta on ne saatu kasaan. Täällä on paljon sukulaisia ja sellaisia ihmisiä, jotka nauttivat rallista, arvostavat kylän kehittämistä ja tulevat ilman korvausta, Lahtinen toteaa.

MM-ralli on kyläyhdistykselle merkittävä tulonlähde. Lahtisen mukaan kylän yhdistykset pärjäisivät myös ilman rallia, mutta kesän pärinäfestivaalin avulla ne voivat tehdä suurempia kehittämishankkeita.

– Nyt olemme pystyneet tekemään kehityshankkeita, joita ei pystyttäisi tekemään ilman tätä rahaa. Rallilla on kylän kehittämisen kannalta aivan aivan ratkaiseva merkitys tällä hetkellä, Lahtinen sanoo.

Hän lisää, että ralli lisää kylän tunnettuutta ja kyläläisten yhteenkuuluvuutta.

– Päijälä on perinteinen rallipaikkakunta takavuosikymmeniltä. Täällä ei ole myöskään rallin vastustusta, vaan valtaosa ihmisistä pitää tätä erittäin hyvänä juttuna.