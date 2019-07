Petter Solberg jättää jäähyväiset MM-ralleille samassa rallissa missä poika Oliver aloittaa MM-uransa

Ralliautoilun maailmanmestaruuden vuonna 2003 voittanut Petter Solberg, 44, lopettaa uransa rallin MM-sarjassa Walesin rallissa lokakuussa. Solberg ajaa jäähyväisrallissa Volkswagen Polon R5-autoa ja samanlaisella autolla kilpailuun osallistuu hänen 18-vuotias poikansa Oliver.

– Siitä tulee tunteellinen kilpailu, kun ajamme samassa MM-rallissa poikani kanssa. Se on varmasti uskomaton hetki koko meidän perheelle. Yksi luku sulkeutuu ja toinen avautuu, Solberg kertoo tiedotteessaan.

Petter Solberg on osallistunut 189 MM-ralliin ja voittanut niistä 13. Walesin rallin hän on ajanut 15 kertaa ja voittanut sen neljästi. Oliver Solbergille Walesin kilpailu on hänen ensimmäinen MM-sarjassa.

– Minulla on paljon hyviä muistoja Walesin rallista. Otin siellä ensimmäisen MM-rallin voittoni vuonna 2002 ja seuraavana vuonna juhlin siellä maailmanmestaruutta. Se on tärkeä kilpailu myös kartanlukija Phil Millsille, joka asuu Walesissa, Solberg huomauttaa.

Luokkansa Viron rallissa heinäkuussa voittanut Oliver Solberg odottaa innolla ensimmäistä MM-ralliaan.

– Minulla on paljon muistoja siitä kun isä on ajanut ja voittanut ralleja. Isäni on sankarini. Hän tietää Walesin tiet ja olosuhteet, Oliver Solberg sanoo.

Molemmat Solbergit lähtevät Walesin ralliin vain nauttimaan. Tavoitetta menestyksestä ei ole.

– Haluan vain nauttia ajamisesta ja kerätä kokemusta. En yritä säväyttää, vaan haluan ajaa maaliin ja ottaa oppia tästä rallista, Oliver Solberg sanoo.

Voisiko poika lyödä isänsä Walesin erikoiskokeilla?

– En todellakaan tiedä. Mutta varmasti katson hänen aikojaan jokaisen erikoiskokeen maalissa, Oliver Solberg tuumaa.