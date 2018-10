Rengasrikko pilasi Latvalan päivän Espanjan MM-rallissa

Jari-Matti Latvala on kärsinyt rengasrikosta Espanjan MM-rallin neljännellä erikoiskokeella. Hän putosi kakkossijalta yli 45 sekunnin päähän kärjestä.

– Olen nyt todella vihainen. Olisin voittanut koko kisan, jos ei olisi tullut tuota rengasrikkoa, Latvala sanoi MM-sarjan radiolle kirosanan höystämänä.

Latvalan auton vasen takarengas rikkoutui, ja Latvala jäi 38,85 kilometrin erikoiskokeella 39,3 sekunnin päähän pohja-ajan ajaneesta Andreas Mikkelsenistä. Norjalainen oli soraa ja asfalttia sisältäneellä pätkällä 0,1 sekuntia nopeampi kuin rallia johtava Ott Tänak.

Virolaisella Toyota-kuljettajalla Tänakilla on 11,7 sekunnin johti britti Elfyn Evansiin. Kolmantena on Espanjan Dani Sordo 19,2 sekunnin päässä kärjestä.

Tänak on ennen Espanjan rallia kolmantena MM-sarjan kokonaistilanteessa. Hän on 168 pisteellään 21 pistettä Belgian Thierry Neuvillea perässä. Toisena on Ranskan Sebastien Ogier seitsemän pistettä Neuvillen takana.

Ogier on Espanjassa viidentenä, Neuville kahdeksantena.

Lappi ajoi kahdesti ulos

Aamun ensimmäisellä erikoiskokeella kahdesti ulosajanut Esapekka Lappi odottaa huoltotaukoa, jotta saa jarrujaan korjattua.

– Vaihdamme ainakin jarrupalat, Lappi ennakoi.

Fordin Teemu Suninen on jäänyt Tänakin vauhdista jo minuutin ja 19 sekuntia neljän erikoiskokeen jälkeen.

– Minulla on vaikeuksia pitää auto oikeassa ajolinjassa, eikä vauhti pysy mutkissa, Suninen kertasi.

Espanjan MM-rallissa ajetaan tänään vielä kolme erikoiskoetta. Kauden viimeistä edellinen MM-ralli päättyy sunnuntaina.