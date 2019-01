Rovanperä, Pykälistö ja pam – Ruotsin rallissa tapahtui se, mitä on pelätty

Arkistojuttu. Julkaistu Keskisuomalaisessa 9. helmikuuta 2003.

Rallin MM-sarja 2003 Ruotsi 7.- 9.2.

Juuso Pykälistö ja Harri Rovanperä joutuivat lauantaina Ruotsin rallissa harvinaiseen, mutta pelättyyn kolariin. Rovanperä pamautti täydellä vauhdilla päin Pykälistön autoa, joka oli kaadon jäljiltä keskellä tietä. Molemmat joutuivat keskeyttämään rallin kahdeksannella erikoiskokeella.

– Tulin nypyn yli ja tiellä oli paljon porukkaa, jotka juoksivat mihin sattui. Kaikki hyppäsivät sivuun, mutta sitten olikin auto edessä. En ehtinyt tehdä muuta kuin lyödä jarrut pohjaan. Sitten jo osuttiin Juuson autoon, Rovanperä selvitti.

Auto kaatui katolleen tielle

Onneton tapahtumaketju oli saanut alkunsa kaksi minuuttia aikaisemmin, kun Pykälistö oli kaatanut autonsa katolleen.

– Ahnehdin mutkan ja auto kaatui katolleen tielle. Me liu´uttiin katon varassa jonkun matkaa ja auto jäi keskelle tietä. Me oltiin Eskon (kartanlukija Esko Mertsalmi) kanssa kömpimässä pois autosta, kun katsojat huusivat, että pysykää autossa me käännetään se takaisin pyörille, Pykälistö kertasi.

Onneakin oli onnettomuudessa

Katsojilta meni kääntöhommassa pari minuuttia, koska tie oli liukas, eikä siinä töppönen pitänyt.

– Mä kysyin kolme kertaa Eskolta, onhan joku varoittamassa. En ole ihan varma, että lähtikö Esko ulos autosta ennen kuin Harri tuli ja osui kartturin puoleiseen oveen.

– Siinä kohtaa mulla pätkähti poikki, Pykälistö kertoi.

Pykälistö sai rysäyksessä lievän aivotärähdyksen ja hänet vietiin ambulanssilla sairaalaan tutkittavaksi. Myös Rovanperän Ruotsin ralli oli tältä kertaa ohi.

– Etupyörästä katkesi tukivarren pultti ja lauhduttimet menivät sisään, mutta vedet pysyivät kyllä moottorissa. Onneksi näissä autoissa on hyvät kaaret, eikä nokka mennyt syvemmälle Juuson auton sisään. Me osuttiin aika kovaa Juuson autoon, Rovanperä sanoi.

Suomalaisten törmäyksestä on vaikea hakea syntipukkia. Kolari oli onnettomien sattumuksien summa.

– Ei siinä osaa tehdä mitään. Rallissa on aina huono tilanne, jos auto jää keskelle tietä. Onneksi nyt oli katsojia, jotka olivat varoittamassa Harria. Nyt vain kävi niin, että katsojien varoittaminen jäi puolitiehen, Pykälistö sanoi.

Myöskään Rovanperä ei moittinut sen enempää Pykälistöä kuin katsojiakaan.

– Paikalla oli paljon yleisöä ja yleistä sekamelskaa. Ja meillä molemmilla kova yritys päällä. Nyt vain kaikilta taisi unohtua varoituksen hoitaminen loppuun saakka, Rovanperä sanoi.

– Kukaan ei ollut tiellä pysäyttämässä ja huitomassa kädet ristissä niin kuin rallissa on tapana. Tämä oli ihan eri tilanne kuin perjantaina, kun Francois Duvalin kartturi hoiti pysäytyksen. Ei täällä joka kerta voi lyödä jarruja pohjaan, kun joku katsoja penkalla heiluttaa, Rovanperä jatkoi.

Rovanperä keskeytti neljänneltä sijalta, kun Pykälistö oli turman sattuessa kuudentena.

Lievän aivotärähdyksen saanut ja kolarista järkyttynyt Juuso Pykälistö kannettiin paareilla ambulanssiin.