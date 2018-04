Rovanperä huimassa vauhdissa – "Riskejä pitää välttää edelleen"

Rallisensaatio Kalle Rovanperä on ajanut upeasti Argentiinan MM-rallissa. Vasta 17-vuotias rallilupaus on taiteillut 11 WRC2-luokan pohja-aikaa, kun takana on 15 erikoiskoetta. Rovanperä johtaa luokkaa 23,2 sekunnin erolla tallikaveriinsa, Ruotsin Pontus Tidemandiin.

Ensi kertaa Argentiinassa kisaava Rovanperä on jättämässä luokan puolustavan mestarin taakseen.

– Tiimiltä oli pyyntö ajaa siististi ja niin myös teimme. Ei päivään ole mahtunut mitään ihmeellistä. Ei ollut mitään isompia tilanteita. En ole ottanut yhtään riskejä. Haluan vaan saada kokemusta tästä kisasta, Rovanperä summasi.

Rovanperän mukaan mahdollisesta tiimimääräyksestä puolustavan ruotsalaismestarin eduksi ei ole keskusteltu.

– Tiimimääräystä ei ole tullut, mutta oletus on tietysti se, että jatkamme tällä tavalla. Tiimi haluaa meiltä tämän tuloksen, joten riskejä pitää välttää edelleen.

Lappi selvisi ulosajosta säikähdyksellä

Toyotan suomalaiskuski Esapekka Lappi oli vaikeuksissa lauantain aamupäivän lenkillä, kun hän lipsautti auton tieltä. Rytäkkään hupeni yli minuutti.

Lappi on rallissa kahdeksantena.

– Sain väärän nuotin. Janne (kartturi Janne Ferm) sanoi, että se on keskivaikea oikealle kääntyvä mutka. Se oli kuitenkin ysikymppinen vasemmalle. Sumua oli paljon, enkä nähnyt mitään, joten en myöskään ehtinyt reagoida, Lappi kertasi tilannetta.

– Ajoimme aika railakkaasti ulos, mutta onneksi emme osuneet mihinkään. Normaalisti kuskit tekevät virheitä, mutta joskus myös kartturit. Olemme kaikki ihmisiä, ja se kannattaa muistaa.

Rallia johtaa 14 ajetun erikoiskokeen jälkeen Toyotan Ott Tänak.

Fordin suomalaiskuski Teemu Suninen on Lapin tavoin ensimmäistä kertaa Argentiinassa. Sunisen vauhti on riittänyt yhdeksänteen sijaan. Eroa kärkeen on kertynyt yli kolme ja puoli minuuttia.

Argentiinan MM-rallissa ajetaan vielä neljä erikoiskoetta. Kisa päättyy sunnuntaina.