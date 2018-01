Rovanperä luokkansa toisena – "Maalissa ison tuuletuksen paikka"

Kalle Rovanperä on ajanut vakuuttavan Monte Carlon MM-rallin todella hankalista olosuhteista huolimatta. Lauantain ajopäivän jälkeen Rovanperä on RC2-luokassa toisena tshekkiläisen Jan Kopeckyn takana.

Vasta 17-vuotias rallilupaus ei kilpaile Monte Carlossa MM-pisteistä, mutta yksityistallin Skodalla ajava keskisuomalainen on silti kepittänyt monta kokeneempaa kuljettajaa. Hyvä sijoitus on nuorukaiselle itselleen pienoinen yllätys.

– Tiesin, että jos ajaa tänne asti, niin korkealla ollaan. Täällä monesti tulee isoja eroja ja miehiä tippuu pois. En ehkä osannut ajatella, että näin korkealla ollaan ja näin hyvin on selvitty. Nätisti on pääasiassa kuitenkin ajettu, Rovanperä sanoi lauantain päätteeksi.

Nuori rallikuski kiittelee erityisesti etunuottiauton merkitystä, joka on antanut kaksikolle Rovanperä–Jonne Halttunen tärkeää tietoa erikoiskokeiden kunnosta.

– Huomenna on vielä pitkä päivä, melkein yhden SM-rallin verran jäljellä kilometrejä. Renkaiden osalta on menty pitkälti samoilla valinnoilla, millä muut kuskit ja välillä tehty omia ratkaisuja. Hyviä valintoja on ollut kaiken kaikkiaan. Me on saatu hyvää tietoa jäänuotilta, Rovanperä korostaa.

Sunnuntaina Monte Carlon rallissa ajetaan vielä neljä erikoiskoetta ja yhteensä yli 60 ek-kilometriä. Luvassa on kuitenkin pääosin kuivaa asvalttia.

– Jos maaliin asti pääsee, niin se on ihan ison tuuletuksen paikka. Kova saavutus se olisi, jos sinne asti pääsee ehjänä. Siitähän tämä ralli on tunnettu, että monenlaista voi tapahtua, Rovanperä haaveilee.