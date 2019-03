Suninen ja Lappi kiristivät vauhtiaan – Tänak leikkasi Evansin johdon minimaaliseksi

Suomen Ford-kuljettaja Teemu Suninen oli Korsikan MM-rallin kahdeksannen erikoiskokeen kuudenneksi ja Citroenin Esapekka Lappi seitsemänneksi nopein. Suninen jäi pohja-ajan ajaneesta Toyotan Ott Tänakista 4,8 sekuntia 14,45 kilometrin erikoiskokeella.

Kilpailua johtava Elfyn Evans oli viidenneksi nopein, ja Tänak leikkasi Evansin johdon 0,2 sekunnin mittaiseksi. Ennen kahdeksatta erikoiskoetta eroa oli 3,9 sekuntia.

– Pitää ajaa äärirajoilla, että pystyy taistelemaan kärkisijoista. Auto on todella hyvä, Tänak kertoi WRC.comin ralliradiossa.

Aamun ensimmäisellä erikoiskokeella Lappi oli kahdeksas, Suninen yhdeksäs ja Toyotan Jari-Matti Latvala kymmenes. Latvala jäi kahdeksannellakin erikoiskokeella kymmenenneksi.

Suninen jatkaa kilpailua viidennellä ja Lappi seitsemännellä sijalla. Suninen on jäljessä kärkeä 44,9 sekuntia. Lapin takaa-ajo matka kärkeen on kasvanut yli minuuttiin. Latvala on kymmenentenä perässään Kalle Rovanperä.

Seuraavaksi ohjelmassa on peräti 47,18 kilometrin erikoiskoe, joka alkaa kello 11.14 Suomen aikaa. Tämän jälkeen on huoltotauko, ja kilpailu jatkuu iltapäivällä kello 15.38.