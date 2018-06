Suninen voitti ek:n 7 – nousi Italian MM-rallissa neljänneksi

Teemu Suninen on voittanut Italian MM-rallin seitsemännen erikoiskokeen. Fordilla ajava Suninen oli 1,9 sekuntia nopeampi kuin erikoiskokeella toiseksi sijoittunut ja kokonaiskilpailua johtava Ranskan Sebastien Ogier.

Suninen kipusi kokonaiskilpailussa seitsemänneltä sijalta neljänneksi. Hän on jäänyt tallikaveristaan Ogierista kokonaiskisassa 32,1 sekuntia.

Kilpailussa toisena olleen Norjan Hyundai-kuljettaja Andreas Mikkelsenin matka katkesi kesken ek:n 6 vaihdelaatikko-ongelmien takia. Kokonaiskilpailussa toiseksi nousi Mikkelsenin belgialainen tallitoveri Thierry Neuville, joka on Ogieria jäljessä 10,9 sekuntia.

Kolmantena on Viron Toyota-kuljettaja Ott Tänak, joka on Sunista edellä 17,1 sekuntia. Toyotan Jari-Matti Latvala on viidentenä 35,9 sekuntia kärjestä ja hänen tallikaverinsa Esapekka Lappi kuudentena 1,6 sekunnin päässä Latvalasta.

Kauden seitsemännessä MM-rallissa ajetaan tänään vielä kaksi erikoiskoetta.