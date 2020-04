Suomen MM-juhlarallin järjestämisen tiellä on mutkia – "Moni asia on auki"

Ralliautoilun MM-sarja on koronaviruspandemian takia pysähdyksissä ainakin heinäkuun loppuun saakka. Kansainvälinen autoliitto FIA ja Kenian viranomaiset tiedottivat viimeksi pääsiäisenä Safari-rallin perumisesta.

Safari-rallin piti palata MM-kalenteriin 18 vuoden tauon jälkeen. Maailmalla vallitsevien liikkumisrajoitusten takia Safaria olisi kuitenkin ollut mahdoton järjestää suunniteltuna aikana 16.–19. heinäkuuta.

MM-sarjasta on ajettu vain kolme ensimmäistä kilpailua, ja neljä seuraavaa on siirretty. Viimeksi MM-pisteistä ajettiin maaliskuun puolivälissä Meksikon rallissa, joka sekin typistyi, kun viimeinen päivä jäi koronavaaran pelossa ajamatta.

Kun Safari-ralli siirtyy, katseet kääntyvät MM-kalenterissa seuraavaan tapahtumaan, Suomen MM-ralliin, joka on määrä ajaa 6.–9. elokuuta.

– Olisi todella mukava aloittaa MM-sarja vajaan viiden kuukauden tauon jälkeen, kun meillä on 70-vuotisjuhlaralli. Moni asia on kuitenkin auki, kertoo Suomen MM-rallin promoottori Jani Backman.

Kisan ajaminen ei ole yksin Suomen MM-rallista järjestelyvastuussa olevan AKK Sports Oy:n käsissä.

– Siihen vaikuttavat Suomen sisäiset asiat, eli kuinka kauan koronan takia poikkeusjärjestelyjä pidetään voimassa. Toisaalta pitää katsoa muuta Eurooppaa, kuinka pitkään liikkumisrajoitukset ovat siellä voimassa. Tämä vaikuttaa siihen, kuinka rallitiimit pääsevät Keski-Euroopasta liikkumaan tänne päin, Backman kertoo.

Kansainvälinen kilpailu

Satojentuhansien katsojakäyntien Suomen MM-ralli on kansainvälinen kilpailu. Juuri tämä tekee kisan järjestämisestä koronapandemian puristuksessa vaikeasti koottavan palapelin.

– Kilpailijoista 75 prosenttia tulee ulkomailta, Suomen MM-rallin kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen kertoo.

Kansainvälinen autoliitto FIA seuraa MM-sarjan tilannetta yhteistyössä koronapandemiaa tarkkailevan Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa. Suomen MM-rallin järjestäjät kuulevat luonnollisesti tarkalla korvalla lajin kattojärjestön FIA:n mielipidettä.

– Jos kisan promoottori ja FIA ovat sitä mieltä, että kisa ajetaan, silloin se ajetaan. Ja ennen kaikkea, jos isot rallitiimit ulkomailta pääsevät paikalle, silloin kisa vedetään läpi, Tarkiainen puntaroi.

Kolme vaihtoehtoa

Kisan järjestäjillä on kolme vaihtoehtoa lopullisen päätöksen varalle.

– Meillä on kolme linjaa, joiden mukaan edetään. Ensimmäinen on, että kisa järjestetään suunnitellusti. Toiseksi tutkimme, onko siirto tänä vuonna myöhempään ajankohtaan mahdollinen. Kolmas on, että kisa siirtyy ensi vuoteen, Backman sanoo.

Kisan siirtämiseen tuonnemmaksi tänä vuonna liittyy lukuisia ongelmia. Niitä ovat muun muassa se, että Suomen lomakausi on tuolloin ohi, eikä yleisön kiinnostuksesta ole tuolloin enää takeita.

Toisaalta hankaluuksia aiheuttaa se, että muulloin kuin kesäaikaan vapaaehtoistyövoiman, talkooväen, houkuttelu erikoiskokeille on vaikeaa.

Kilpailunjohtaja Tarkiainen kuvailee tarkemmin, kuinka työlästä olisi ilmoittaa MM-rallin siirrosta tuonnemmaksi tänä vuonna.

– On aika paljon tekijöitä, jotka sotivat rallin siirtoa vastaan. Ensinnäkin siirtämisestä pitäisi tehdä päätös etukäteen hyvissä ajoin. Pelkkä lupaprosessi on suurin piirtein viiden kuukauden setti, Tarkiainen huomauttaa.

Lupabyrokratiaan kuuluvat muun muassa uudet sopimukset tieluvista yksityisten tienhoitokuntien ja ely-keskusten kanssa.

– Monta mutkaa on matkassa. Ykkösprioriteetin vaihtoehtomme ovat, että kisa ajetaan nykyisenä eli alkuperäisenä ajankohtana tai että MM-ralli järjestetään ensi vuonna, Backman kertoo.

Ratkaisuja Suomen MM-rallin kohtalosta tehdään viimeistään kesäkuussa, lähellä kisakuljettajien ilmoittautumisajan päättymistä.