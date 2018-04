Tänak ajaa Toyotalle kauden avausvoittoa

Toyotan virolaiskuski Ott Tänak on ollut täysin pitelemätön Argentiinan MM-rallissa. Tänak johtaa kilpailua 46,5 sekunnilla Hyundain Thierry Neuvilleen, kun kilpailusta on ajamatta enää neljä erikoiskoetta.

Täksi kaudeksi rallin MM-sarjan "suomalaistalliin" liittynyt Tänak on nakuttanut yhdeksän pohja-aikaa.

– Nyt näkee selvästi, että Ottilla on luotto autoon ja omaan tekemiseen. Hänellä ja meillä tiiminä on hyvät valmistelut alla ja se näkyy kaikessa, Toytan tallipomo Tommi Mäkinen sanoi STT:lle.

– Hän on ollut koko ajan muita nopeampi. Autosta löytyy erittäin hyvin suorituskykyä ja se on upea merkki. Nyt on Argentiinan jälkeen luvassa pari samankaltaista kisaa, joten tämä on erittäin rohkaisevaa.

Tänak komppaa tallipomoaan.

– Auto toimii nyt kuten haluan. On helppo ajaa, kun auto ja itseluottamus ovat kunnossa. En voi sanoa, että olimme kauden alussa hitaita, mutta nyt olemme ottaneet vielä pienen stepin eteenpäin, virolaiskuljettaja totesi.