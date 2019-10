Tänak jatkaa Britannian MM-rallin johtopaikalla

Viron Ott Tänak johtaa Britannian MM-rallia ennen kolmannen ajopäivän viimeistä erikoiskoetta. Toyotan Tänak johtaa rallia 10,1 sekunnilla ennen toisena olevaa Hyundain Thierry Neuvillea.

Kolmantena on Citroenin Sebastien Ogier, joka on jäänyt kärjestä 16,3 sekuntia. Fordin Teemu Suninen on seitsemäntenä, lähes kolme minuuttia Tänakia jäljessä.

Tämän päivän viimeinen, 2,4 kilometrin mittainen erikoiskoe alkaa Suomen aikaa kello 21.13. Kisa päättyy huomenna.