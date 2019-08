Tänak otti heti luulot pois, pohjat Laukaassa – KSML.fi seuraa MM-rallia hetki hetkeltä

9.04: Kalle Rovanperän aika on 5:49,2. "Ihan jees, ei mitään ihmeitä. Nätisti ajellaan tänään, ei tässä muutakaan tekemistä ole"

9.03: Kohti kilpailun voittoa ajava Ott Tänak ottaa heti aamusta luulot pois. Tänakin kliininen kellotus kirjataan 5:29,7, siis 1,1 sekunnin pohjat. "Noin hyvä aika on pieni yllätys, ei tuntunut, että oltaisiin menty tällaista vauhtia", Tänak sanoi. Hän kasvatti eronsa kokonaiskilpailussa 20 sekuntiin Esapekka Lappiin nähden.

9.01: Esapekka Lappi kellottaa 5.33,3 ja jää pohjista 2,5 sekuntia. "Ihan hyvä, mutta aika hiljaa tultiin. Ehkä se viime vuoden moka tällä pätkällä on vähän takaraivossa", Lappi tuumasi.

8.59: Jari-Matti Latvala paukuttaa lähes Ogierin tahtiin ja häviää sekunnin ajalla 5:31,8. "Ajo ei ollut sitä, mitä haluaisin. Jotain pientä puuttuu. Vähän hakemista se oli", Latvala arvioi.

8.57: Andreas Mikkelsen on maalissa 1,6 sekuntia Ogieria hitaampana. Kokonaiskilpailussa kaksikon ero kapenee ainoastaan sekuntiin. Kaksikko vääntää tiukasti neljännestä sijasta.

8.55: Eilen vatsavaivoista kärsinyt Sebastien Ogier on saanut sapuskat pysymään sisällä ja se näkyy vauhdissa. Ranskalaismaestro murjoo 4,5 sekunnin pohjat ajalla 5:30,8.

8.53: Craig Breen napauttaa 5:35,3 ja on tässä vaiheessa Laukaan nopein. Eroa Neuvilleen 2,3 sekuntia.

8.51: Pohja-aika siirtyy nyt Thierry Neuvillen nimiin noteerauksella 5:37,4. "Mentiin vähän liikaa sladissa", luonnehti Neuville.

8.49: Teemu Suninen kiroili eilen muutamaan otteeseen kuin lappalainen, mutta yritti pumpata parempaa tunnelmaa aamutuimaan. "Hyvä fiilis, nautin pätkästä", Suninen sanoi ajettuaan pohjat 5:40,1.

8.46: "Hienoa ajaa Krisin takana, kun näkee hänen jäljistään, milloin pitää jarruttaa", myhäili Gus Greensmith. Hänen aikansa 5:44,5 eli jää 2,3 sekuntia Meekestä.

8.45: Rally 2 -säännön turvin kisaan palannut Kris Meeke on Laukaa 1:n maalissa. "Ei huono", sanoi Meeke kuin muuan Uotinen konsanaan. Meeken aika 5:42,2.

8.23: Ensimmäisenä Laukaan teille ampaisee eilen Kakaristossa keskeyttänyt Kris Meeke Rally 2 -säännön turvin. Koko sunnuntain lähtölista löytyy täältä.

Kokonaistilanne 19/23

1. TÄNAK 2:08:49.4 2. LAPPI +16.4 3. LATVALA +28.8 4. MIKKELSEN +50.5 5. OGIER +53.1 6. BREEN +59.1 7. NEUVILLE +1:19.3 8. SUNINEN +2:05.3 9. GREENSMITH +4:09.7 10. ROVANPERÄ +6:33.5

8.19: Huomenta! "Pian lauantai on jo sunnuntai", lauloi jyväskyläläinen poprock-orkesteri Selma ammoisella 1990-luvulla ja näinhän se on. Sunnuntaiaamun kunniaksi ollaan Kankkusen seutuvilla, ei tosin ihan siellä Lankamaalla vaan Laukaassa. Ja ulkopaikkakuntalaisille tiedoksi, se on nimenomaan Laukaassa, ei Laukaalla, mutta kuitenkin Lankamaalla, ei Lankamaassa. Tai no, viimeksi mainitusta en ole ihan varma. Joka tapauksessa erikoiskoe 20 Laukaa 1 lähtee liikenteeseen kello 8.38. Esittely täällä. Tuomas Heikkilä liveseurannan puikoissa hamaan loppuun saakka, tervetuloa rallipatikkaan!