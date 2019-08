Teemu Suninen ymmällään, kun Jyskälästä tuli testiralli

M Sportin Fordia ajava Teemu Suninen ei ollut lainkaan tyytyväinen edesottamuksiinsa Jyväskylän MM-rallin perjantaisilla erikoiskokeilla. Hän on jäänyt kärjestä jo 52,6 sekuntia, eikä paluuta kärkikamppailuun ole enää luvassa.

Suninen oli itsekin hieman ymmällään siitä, mikseivät erikoiskokeet ole taittuneet halutulla vauhdilla.

– Aamupäivän ajaminen oli vähän kuin kusisi vastatuuleen. Auton etupuolelta on osa rikki. On varmaan hävitty suunnilleen 0,3 sekuntia kilometrillä sen takia, Suninen sanoi päivähuollossa.

– Tuntuu, että tekee parhaansa eikä tule virheitä, mutta ei pääse kovempaa. Vaikeaa on kiristää. Tietää, että jos lähtee kiristämään, ei näe maalia, Suninen harmitteli Harjun erikoiskokeen jälkeen.

Hän hävisi jälkimmäisellä Äänekosken EK:lla jopa tallitoverilleen Gus Greensmithille. Yleiskilpailussa 0,3 sekunnin tappiolla ei ole käytännössä merkitystä, mutta erikoiskoetappio brittikeltanokalle on symbolinen.

– Tappio on aina tappio. Koitimme tehdä vähän isompaa muutosta ja se ei ollut hyvä. Ei tässä mitään hävittävääkään ole. Se on ihan se ja sama jos tiimikaveri ajaa jotain 0,2 sekuntia kovempaa yhdellä pätkällä, Suninen sanoi.

Hän ei osaa vielä sanoa, mitä autossa pitäisi muuttaa, jotta loppuralli saisi edes jonkinlaisen positiivisen vireen.

– Kokeillaan muuttaa iskunvaimenninta, Suninen pohti.

Tässä vaiheessa Jyväskylän MM-ralli on menettänyt merkityksensä. Paikka yhdeksäntenä on varsin sinetöity, sillä kahdeksantena olevaan Thierry Neuvilleen on yli 20 sekuntia, eikä takaa tule enää kukaan.

– Testiralli, Suninen kiteytti rallin lopputavoitteen.