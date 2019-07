Thierry Neuville on Jyväskylässä haastajan asemassa, myös tiedot Suomesta ovat vähissä – "Olen käynyt saunassa, mutta en Suomessa"

Belgialainen Thierry Neuville on kuljettajien MM-sarjassa kolmantena ennen Suomen osakilpailua. Hyundai-kuski taistelee tiukasti maailmanmestaruudesta Ott Tänakin ja Sebastien Ogierin kanssa. Koko kolmikko on seitsemän pisteen sisällä kuljettajien MM-pistetaulukossa. Hyundailla ajava Neuville myöntää olevansa haastaja Keski-Suomen teillä, sillä Toyotalla on hänen mukaansa selvä etu muihin talleihin.

– He ovat ennakkosuosikkeja, mutta mekin olemme saaneet autoa kehitettyä. Nythän se nähdään, olemmeko saaneet yhtään Toyotan etumatkaa kiinni, Neuville tuumii.

Hyundailla on ollut aiemmin ongelmia jousituksen kanssa Keski-Suomen nopeilla ja kovapintaisilla teillä, mutta tulevassa Suomen rallissa käytössä on uusi jousitus. WRC-tallien tiukkojen testirajoitusten vuoksi Jari Huttunen on ollut testaamassa Hyundaita.

– Hänen tehtävänään oli tuurata minua ja katsoa, miten auto toimii. Viimeiset säädöt jäävät tietysti aina sille kuljettajalle, joka autoa ajaa kisassa, Neuville toteaa.

Belgialaiskuski on sijoittunut neljä kertaa kuljettajien MM-sarjassa toiseksi, joten hänen päätavoitteenaan on voittaa vihdoin kuljettajien maailmanmestaruus. Toinen loppukauden tärkeä tavoite on varmistaa Hyundaille tallien maailmanmestaruus. Ennen Jyväskylää Hyundai on kärjessä 44 pisteen erolla Toyotaan, joka pyrkii kuromaan eroa umpeen kotikentällään.

– Haluan voittaa myös tiimille, joten optimoimme tilannettamme kisoissa myös sitä ajatellen. Kauden mittaan on hyväksyttävä, ettei voi olla paras kaikissa ralleissa, koska kilpailu on todella kovaa tallien välillä.

Neuville lähtee siis Suomen kisaan haastajana. Myös kysymys Suomi-tietämyksestä osoittautuu haastavaksi.

– Ensimmäisenä tulee mieleen, että täällä on paljon metsää ja järviä. Osa kilpakumppaneistani on suomalaisia, mutta en ole oppinut tuntemaan maata juurikaan.

Suomalainen sauna on myös vielä kokematta.

– Olen käynyt saunassa, mutta en Suomessa, Neuville myöntää.