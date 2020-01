Tiukkaa vääntöä Montessa: Toyota-kuskit Evans ja Ogier jakavat kärkisijan, debytantti Rovanperä kuudentena

Toyotan kaksikko Elfyn Evans ja Sebastien Ogier käyvät kovaa taistelua ralliautoilun MM-kauden avauskisassa Monte Carlon rallissa. He jakavat kärkisijan, kun takana on 11 erikoiskoetta ja tänään on vielä ajettavana yksi ek.

Evans lähti 11. ek:lle 4,8 sekunnin etumatkalla Ogieriin. Ranskalaissuuruus vei kuitenkin pidemmän korren, kellottaen ajan 9.35,4. Evans jäi tasan 4,8 sekuntia, ja näin 220 kilometrin ralliajon jälkeen kaksikko on rinta rinnan.

Hyundain Thierry Neuville voitti ek:n, ja hän on nyt 11 sekunnin päässä kärkikaksikosta. Neljäntenä ajava Hyundain Sebastien Loeb on jo yli kahden minuutin päässä kärkitaistosta.

M-Sport Fordin tiimiin täksi vuodeksi siirtynyt Esapekka Lappi jatkaa viidentenä. Eroa edellä olevaan Loebiin on 23,6 sekuntia, Lapin voittaessa Loebin 11. ek:lla lähes 12 sekunnilla.

– Olin yhä liian hidas alamäissä, Lappi kuittasi MM-sarjan sivustolla.

Toyotan WRC-auton ratissa ensimmäistä kertaa MM-rallissa kurvaileva Kalle Rovanperä on kuudentena. Eroa Lappiin on 42,6 sekuntia.