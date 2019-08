Ott Tänakin voitto vahvisti hänen otettaan kuljettajien maailmanmestaruudesta ja toi Toyotan iskuetäisyydelle valmistajien mestaruustaistelussa.

Tänak kasvatti johtoaan kuljettajien MM-sarjassa 22 pisteeseen. Viidenneksi Jyväskylässä jäänyt Citroenin Sebastien Ogier on toisena 158 pisteellä ja Hyundain Thierry Neuville kolmantena kolme pistettä ranskalaista perässä.

Tänak oli luonnollisesti todella tyytyväinen täyteen 30 pisteen pottiinsa Jyväskylässä.

– Tuntuu hyvältä, erityisesti Sardinian tapahtumien jälkeen. Se oli sydäntäsärkevää koko tallille. Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä, mutta tämä oli täydellinen alku kauden jälkimmäiselle puoliskolle, Tänak sanoi.

Sebastien Ogierin ralli oli vaikea, eikä hän pystynyt päätöspäivänä saamaan Hyundain Andreas Mikkelsenin 2,6 sekunnin johtoa yhtään kiinni.

– Tiukka kamppailu. Yritimme niin kovasti kuin pystyimme, mutta emme pystyneet voittamaan. Tänak ajoi upeasti täällä, hyvin tehty häneltä. Hän otti MM-sarjassa hyvän askeleen tänä viikonloppuna, me emme voi sanoa tehneemme samaa, Ogier harmitteli.

Hyundain Neuvillen rallista oli tulossa pettymys, mutta power stagelta revityt neljä lisäpistettä sekä Craig Breenin ohittaminen kuudennelle sijalle tallimääräyksellä toivat belgille lähes puhtaat paperit Jyväskylästä.

– Pisteet olivat todella tärkeitä, siksi puskimme vielä tänään tosi kovaa. Tänak näytti rauhalliselta power stagella, mikä kertoo Toyotan vauhdista. Toyotalla on valtava etu täällä testaamisesta. Jos minulla olisi ollut tämän hetken paras auto, tulos olisi ollut tosi erilainen, Neuville kertoi.

Kautta on jäljellä enää viisi rallia, joten Neuvillella tulee kiire pistejahdissa, mikäli mielii voittaa maailmanmestaruuden.

– Vaikea sanoa, kautta on vielä niin paljon jäljellä. Tallimme suoritus oli tänä viikonloppuna aiempia Jyväskylän ralleja parempi. Jotkin rallit ovat todella haastavia, mutta olen optimistinen sen suhteen, että ajamme loppukauden paremmin, hän lupaili.

Valmistajien MM-sarjatilanteesta tuli entistäkin kutkuttavampi, kun Toyota onnistui kuromaan Hyundaita kiinni 19 pistettä. Hyundai on nyt 269, Toyota 244, Citroen 200 ja M-Sportin Ford 156 pisteessä.

Tallipäällikkö Tommi Mäkinen oli iloinen Jyväskylän rallin menestyksestä, vaikka Kris Meeke mokailikin itsensä ulos kisasta sekä lauantaina että sunnuntaina.

– Olen tosi tyytyväinen. Kisa ajetaan kaasu pohjassa, joskus tapahtuu tällaista, ei tässä sen kummempaa, Mäkinen kuittasi.

Hän myöntää, että Meekellä ja Jari-Matti Latvalalla on ollut tällä kaudella taipumus kadottaa keskittymiskykynsä ratissa.

– Ott on vahva joka paikassa ja tuo auton varmasti maaliin. Kris ja Jari-Matti ovat olleet epävarmempia. Kaikista tärkeintä pojilla olisi se, että he muistavat ajaa omaa ajoa ja keskittyä siihen. Kun on tiukka tilanne tallikavereiden kesken, he rupeavat katsomaan toisiaan. Se kostautuu hyvin nopeasti, Mäkinen sanoi.

– Mutta kaikki näistä pojista haluavat voittaa, se on hyvä.

Mäkisellä on vahva usko siihen, että Puuppolassa juhlitaan maailmanmestaruutta marraskuussa, kun MM-sarjan viimeinen kisa on ohi Australiassa.

– Me olemme tällä hetkellä joka paikassa vahvoja. Luulen, että Saksa on seuraava tosi hyvä kisa. Kyllä mä tiedän, että pakettimme on hyvä, Mäkinen totesi luottavaisena.