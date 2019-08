WRC2 Pro -sarjan Jyväskylän MM-rallissa viime vuonna voittaneen Eerik Pietarisen urakka on tältä viikolta ohi. Auto on ajokelvoton, ja Pietarinen on saanut lievän aivotärähdyksen.

Toni Gardemeisterin yksityistallin R5-luokan Skoda Fabiaa ajanut Pietarinen ulos rallin toisella erikoiskokeella Oittilassa, eikä pystynyt jatkamaan rallia.

Toni Gardemeister vahvistaa Pietarisen ralliurakan loppumisen.

– Eihän ajaa pysty, kun runkoaisat kääntyivät ja kelkka meni rikki. Sitä ei saa täältä ollenkaan. Aisat kääntyivät ihan vinoon, eikä saa korjattua, Gardemeister kertoo.

Hänen mukaansa aivotärähdys ei ole vakava. Pietarinen pääsee alkuillasta sairaalasta.

– Hän löi päänsä. Oli vähän paha olo tullut. Se on periaatteessa ihan normaalia.

– Kävin itsekin ajamassa autolla reitin. Hyppyristä laskeuduttuani löin pääni penkin kulmaan, ja heti rupesi särkemään päätä. Aika herkästi se tulee, Gardemeister heittää.

Gardemeister ei osaa sanoa, mitä onnettomuustilanteessa tapahtui perjantaiaamulla.

– Jonkin sortin ajovirhe. Tie nousee mäen yli ja kääntyy loivasti oikealle. En tiedä yhtään, Eerik on varmaan vähän keventänyt, ja ratti on ollut väärässä asennossa. Ei osannut Eerik eikä Juhana sanoa, mitä siinä kävi, Gardemeister kertoo viitaten Pietariseen ja kartanlukija Juhana Raitaseen.

Pietarinen oli Jyväskylän MM-rallin avausek:n, Harjun erikoiskokeen, jälkeen WRC2 Pro -luokan toisena heti Kalle Rovanperän jälkeen.