Toyota-Mäkisen ykkössuojatti Tänak tarrasi kiinni rallin maailmanmestaruuteen

Toyotan Ott Tänak nappasi jo rallikauden kuudennen voittonsa, kun virolainen oli nopein sunnuntaina päättyneessä Walesin MM-rallissa. Ykköstila tuli 10,9 sekunnin turvin ennen Hyundain Thierry Neuvillea.

Tänak juhli myös kisan päättäneen Power Stage -erikoiskokeen voittoa napaten rallista täyden pistepotin. MM-sarjassa Toyota-kuskin johto kasvoi 28 pisteeseen Citroenin Sebastien Ogieriin nähden. Ogier oli Walesissa kolmas.

– Minulla oli aika paljon paineita. Ero muihin oli koko ajan pieni ja olin kyllä ihan äärirajoilla joka pätkällä, Tänak huokaisi.

– Voitto ei tullut helpolla, mutta nyt tuntuu todella hyvältä. Vielä on pari kisaa jäljellä. Paljon on nähty draamaa tälläkin kaudella, joten mestaruus ei missään nimessä ole vielä varma, Tänak jatkoi.Tommi Mäkisen johtama Toyota nousi Tänakin voiton ja Kris Meeken neljännen sijan myötä kahdeksan pisteen päähän valmistajien MM-sarjaa johtavasta Hyundaista.

– Tiukkaa on veto ja tiukkana varmasti jatkuu. Seuraavissa kisoissa meidän on keskityttävä edelleen tiukasti. Virheisiin ei ole varaa, Mäkinen vaati.

Mäkisen kultapoika Tänak sai vanhalta mestarilta suitsutusta.

– Syke on edelleen korkealla. Nyt tiedän, miltä tuntuu, kun ei hengitä neljään minuuttiin. Viimeinen pätkä oli niin jännittävä. Ott on selvästi vahvin kuski tässä porukassa. Hän on ihan uskomattomassa iskussa.

Suomalaisten surkea kisa

Suomalaisten WRC-kuskien Walesin ralli oli surkea.

Toyotan Jari-Matti Latvala, Citroenin Esapekka Lappi ja Fordin Teemu Suninen keskeyttivät.

Lappi ajoi sentään maaliin ralli2-säännön turvin ja sai lohduksi kolme MM-pistettä viimeiseltä erikoiskokeelta Power Stagelta.

