Toyotan Ott Tänak on siirtynyt Australian MM-rallin kärkeen, kun on ajettu viisitoista erikoiskoetta. Tallikaveri Jari-Matti Latvala on toisena 7,4 sekuntia Tänakin perässä.

Rallia eilisen jälkeen johtanut Citroenin Mads Östberg on neljäntenä 31,8 sekuntia Tänakista jääneenä. Toyotan Esapekka Lapin ero kärkeen on kasvanut 44,4 sekuntiin. Lappi on kisassa viidentenä.

Perjantain erikoiskokeella Lapin auto sammahti hetkeksi vesilammikon ylityksen jälkeen, minkä vuoksi pieksämäkeläinen putosi kärkitaistosta.

– Yritän tulla lauantaina niin kovaa kuin pystyn. Mutta tietenkin tämä turhauttaa, kun taistelee voitosta ja sitten mahdollisuus viedään pois tällä tavalla. Puoli minuuttia on liikaa tässä pelissä, Lappi surkutteli.

Fordin Sebastien Ogier on kuudentena minuutin ja 40 sekuntia Tänakista jäljessä.

Sarjajohtaja Ogier kuudentena

Toyotalla oli ennen kilpailua 12 pisteen etumatka Hyundaihin valmistajien MM-sarjassa. Toyotan mestaruusmahdollisuudet paranivat entisestään perjantaina, sillä Hyundai-kuljettajista Andreas Mikkelsen keskeytti kolmannella erikoiskokeella ja Thierry Neuville valahti kymmenenneksi yli minuutin päähän kärjestä rengasrikon vuoksi. Neuville on parhaillaan yhdeksäntenä.

MM-sarjaa kolmen pisteen erolla Neuvilleen johtava Sebastien Ogier kärsi ensimmäisestä lähtöpaikastaan avauspäivänä. Sen vuoksi Fordin M-Sport-tiimi otti jälleen kovat konstit käyttöön: Elfyn Evans ja Teemu Suninen pudotettiin tallimääräyksillä Ogierin taakse, jotta tallin ykköstähti saisi paremman lähtöpaikan lauantaille.

– Nämä asiat kuuluvat tähän peliin. Minun pitää noudattaa määräyksiä, Suninen sanoi.