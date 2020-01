Toyotalla kaksoisjohto Monte Carlon MM-rallissa, Lappi ajaa viidentenä

Tommi Mäkisen johtaman Toyota-tallin Elfyn Evans jatkaa Monte Carlon MM-rallin kärjessä kuuden erikoiskokeen jälkeen. Tallikaveri Sebastien Ogier ajoi kuudennen ek:n ykkösajan ja nousi kokonaistuloksissa toiseksi. Hän on jäänyt Evansista 3,3 sekuntia.

Hyundain Thierry Neuville on jäänyt Evansista 7,8 sekuntia ja on kolmantena. Suomalaisista parhaissa asemissa on Fordin Esapekka Lappi, joka on viidentenä ja Evansia 1.36,1 minuuttia perässä.

Toyotan Kalle Rovanperä on kuudentena. Rovanperä on jäänyt kärjestä hieman yli kaksi minuuttia. Lappi oli kuudennen ek:n viidenneksi, Rovanperä kuudenneksi ja Teemu Suninen seitsemänneksi nopein. Suninen on kokonaistuloksissa kaukana kärjestä.

– Mielestäni se meni hyvin, mutta häviämme jälleen paljon aikaa. Se on sääli, Lappi kuvaili wrc.comille kuudennen ek:n maalissa.

Lappi hävisi kuudennella ek:lla Ogierielle 12,6 ja Rovanperä 14,6 sekuntia.

Perjantaina ajetaan vielä kaksi erikoiskoetta. Monte Carlon MM-ralli päättyy sunnuntaina.