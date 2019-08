Uutisen takana: Tänakin, Tommin ja Toyotan täydellinen viikonloppu

Tommi Mäkisen johtamalle Toyotan rallitallille Saksan ralli oli täydellinen kilpailu. Kun Ott Tänak, Kris Meeke ja Jari-Matti Latvala ajoivat tallille kolmoisvoiton, niin siitä ei voi enää tuloksellisesti paremmaksi pistää.

Kolmoisvoitto on harvinaista herkkua rallin MM-sarjassa. Edellisen kerran samaan on yltänyt Volkswagen neljä vuotta sitten, kun Sebastien Ogier, Latvala ja Andreas Mikkelsen miehittivät palkintopallin Saksan rallissa. Toyotan edellisestä kolmoisvoitosta ehti kulua 26 vuotta. Juha Kankkunen, Markku Alen, Ian Duncan ja Yasuhiro Iwase mellastivat Safari-rallissa vailla vastusta vuonna 1993 ja ajoivat Toyotat neloisvoittoon.

Tänak, Meeke ja Latvala ajoivat Saksassa virheettömästi. Kun Toyotan WRC-autoissa ei ollut isompia teknisiä ongelmia, niin yhteenlasku näkyy tulosluettelossa.

Samalla on syytä muistaa, että kärjen järjestys olisi voinut olla erilainen, jos Thierry Neuville ja Sebastien Ogier eivät olisi kärsineet rengasrikkoja, jotka maksoivat molemmille puolitoista minuuttia. Neuville jäi Tänakille lopulta 58,5 sekuntia, kun Ogierin aikatappioksi voittajaan kertyi 1.56 minuuttia.

Tuuri kiertää rallin MM-sarjassa kuin korttipöydässä. Tänak menetti varman voiton Sardinian rallissa, kun Toyotan ohjaus jumittui viimeisellä erikoiskokeella. Nyt oli Neuvillen ja Ogierin vuoro kokea kolikon kääntöpuoli.

Tänakin voitto kasvatti hänen johdon 33 pisteeseen kuljettajien MM-sarjassa. Se on muhkea johto, mutta ei vielä riittävä. Kaudesta on ajamatta Turkin, Britannian, Katalonian ja Australian rallit. Niiden voitoista on jaossa 100 pistettä ja bonuspätkiltä maksimissaan 20 pistettä lisää.

Kuljettajien maailmanmestaruus on matemaattisesti enää Tänakin, Neuvillen ja Ogierin välinen vääntö. Tällä kaudella viisi MM-rallia voittanut Tänak vie mestaruuden ilman teknisiä murheita. Vauhdin ja varmuuden puolesta Tänakin ei tarvitse olla huolissaan.

Tänak voi varmistaa maailmanmestaruuden jo ennen kauden päättävää Australian rallia, jos hänellä on Katalonian rallin jälkeen vähintään 30 pisteen johto. Britanniassa Tänak juhlisi mestaruutta 6. lokakuuta 60 pisteen johdolla. Se on mahdollista, jos Tänak voittaa sekä Turkin että Britannian rallit ja Neuville sekä Ogier eivät yllä palkintopallille.

Tallien välisessä taistossa on tiukempaa. Hyundain ja Toyotan ero on nyt kahdeksan pistettä. Toyotan tallimestaruuden uusiminen ei ole Tänakista kiinni, vaan Meekestä ja Latvalasta. Heiltä edellytetään sijoituksia palkintopallilla myös kauden neljässä viime rallissa.

Latvala seisoi Saksassa toisen kerran palkintopallilla tällä kaudella. Hän ajoi työpaikkansa puolesta ja todennäköisesti saa sen myös pitää. Latvala ajoi Saksassa hyvin. Tallikaveri Meeke pisti pykälää paremmaksi, mutta sillä ei ole merkitystä, koska Meeken ja Latvalan välinen järjestys sementoitiin tallimääräyksellä lauantaina.

Esapekka Lappi vajosi Citroenin säätösuohon lupaavasti menneen Jyväskylän rallin jälkeen. Lappi jäi Tänakille lähes saman verran kuin tallikaveri Ogier, joka sentään vaihtoi renkaan lauantaina. Kuudenneksi sijoittunut Lappi otti rallin päätteeksi 20 sekunnin aikasakon ja tiputtautui Ogierin taakse kahdeksanneksi. Samalla tavalla Hyundain Dani Sordo auttoi Neuvillea nousemaan neljänneksi.

Teemu Suninen ajoi hyviä ek-aikoja lauantaina ja täräytti bonuspätkän toiseksi nopeimmin sunnuntaina. Vaikka käteen jäi vain neljä pistettä, niin makustelu hyvillä ek-ajoilla antaa hänelle itseluottamusta Turkin ralliin.

Kalle Rovanperä teki kaksi junnumokaa lauantaina ja menetti nelisen minuuttia ulosajoissa. Kun Rovanperälle ei ole vastusta R5-luokassa, hakee jyväskyläläinen vauhtimittaria WRC-autoista. Sen takia Skoda saattaa joskus livetä tieltä.