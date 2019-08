Videostudio: MM-rallin voittokamppailu on käytännössä ratkennut - Kävimme läpi lauantain tapahtumat ja ennakoimme Power Stageen huipentuvaa sunnuntaita

Jyväskylän MM-ralli on edennyt lauantaina vahvasti Ott Tänakin komennossa. Toisena oleva Esapekka Lappi on jo sen verran kaukana, että ilman haavereita eroa ei saa kiinni sunnuntain lyhyillä erikoiskokeilla. Jari-Matti Latvala on vahvasti kiinni kilpailun kolmannessa sijassa.

Keskisuomalaisen urheilutoimittajat Ari Mäntylä ja Jari Valtee niputtivat lauantain tapahtumat. Kaksikko esitti myös veikkauksensa sunnuntaina Ruuhimäellä ajettavan Power Stagen voittajasta.