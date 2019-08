Jyväskylän MM-rallin perjantai käynnistyi jo aamuvarhain kahdeksalta, ja tässä vaiheessa päivää on takana viisi erikoiskoetta. Toyota on kolmoisjohdossa, kun Ott Tänak, Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke ovat olleet kovimmassa vauhdissa.

Suomalaiset on helppo jakaa onnistujiin ja epäonnistujiin. Esapekka Lappi on ollut miellyttävä yllätys, Teemu Sunisen ote on täysin kateissa.

Keskisuomalaisen urheilutoimittajat Ari Mäntylä ja Jari Valtee kävivät läpi aamupäivän annin.

Pohdinnassa oli muun muassa Hyundain Thierry Neuvillen erikoinen tilanne ja Kalle Rovanperän kaventunut kilpailu. Katso, ketkä linjattiin aamupäivän leijoniksi ja ketkä lampaiksi.