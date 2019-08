Yksi ääliö voi pilata satojen talkoolaisten työn – "Kuukausien uurastus valuu äkkiä hukkaan, jos ihmiset pomppivat tiellä ja etuauto sanoo, että ei ajeta"

Jyväskylän MM-rallia rakennetaan Keski-Suomen metsissä pitkälti talkoolaisvoimin. Osa tulee paikalle erikoiskokeen ajopäiväksi, toisille ralli on kuukausia kestävä urakka. Leustun erikoiskokeen ek-päällikkö Katja Oksanen kuuluu jälkimmäiseen porukkaan.

– Fiilis on tällä hetkellä ihan järjettömän väsynyt. Päällä on totaalinen uupumus, nukutaan silloin kun ehditään ja ajatukset pyörii koko ajan rallissa, Oksanen kertoo.

Haastatteluhetkellä Leustun erikoiskokeen alkamiseen on aikaa jotakuinkin vuorokauden verran. Ek:n järjestelyt ovat jo valmiina, joten enää on jäljellä pikkuasioiden hoitoa ja yleistä varmistelua.

– Minulla on siellä äärimmäisen osaavia ihmisiä, joihin voin luottaa kuin kallioon. Siinä mielessä pystyy olemaan suhteellisen luottavaisin mielin, Oksanen toteaa.

Huolenaiheitakin on. Katsojia on eksynyt tielle ja kielletyille alueille sekä torstain testierikoiskokeella Vesalassa että perjantaina aamupäivällä Moksissa.

– Mitäs sitten, jos meille sanotaan, että tätä pätkää ei ajeta, koska tiellä on ihmisiä? Kyllä se hirvittää, ja sitä aion huomisaamun kokoontumisessa toitottaa koko porukalle. Se kuukausien uurastus valuu äkkiä hukkaan, jos ihmiset pomppivat tiellä ja etuauto sanoo, että ei ajeta, Oksanen varoittelee.

Myös rallin virallinen tiedotuskoneisto on muistutellut turvallisuudesta aktiivisesti. Moksin ongelmien siivittämänä rallin virallinen Twitter-tili muistutti, että rallireitin tielle ei ole asiaa enää tuntia ennen erikoiskokeen alkua.

Ralli muistuttaa: ei tielle tuntia ennen kilpailun alkua

Kaikkiaan Leustun ek:lla on hommissa noin kaksisataa henkilöä. Talkoolaislistat täyttyivät Oksasen mukaan tänä vuonna aiemmin kuin yleensä.

– Edelleen löytyy innokkaita vapaaehtoisia, jotka haluavat tulla tekemään rallia ja ymmärtävät, että vapaaehtoisia talkoolaisia tarvitaan, jotta ralli ylipäänsä pystytään ajamaan.

Oksanen tosin toteaa, että talkoolaisuuden käsite tuntuu muuttaneen merkitystään viime vuosina.

– Se ei tarkoita enää sitä, että tullaan iloisin mielin yhdeksi päiväksi eväiden ja aamupalatarjoilun kanssa, vaan nykyään halutaan rahaa. Ensimmäinen kysymys on, että paljonko siitä maksetaan.

– Minä olen yrittänyt toitottaa, että erikoiskokeita järjestelevä päällikköosasto tekee työtä kuukausikaupalla, eikä me saada yhdeltäkään päivältä rahaa, Oksanen sanoo.

Todellisuus on kuitenkin se, että Leustun erikoiskoetta järjestävä Korpilahden urheiluautoilijat joutuu kaivamaan kuvetta, jotta tarpeellinen määrä talkoolaisia saadaan kasaan. Esimerkiksi yhteisyökyläyhdistyksille ja -seuroille maksetaan, jotta ne hankkivat erikoiskokeelle esimerkiksi järjestyksenvalvojia.

– Siihen menee aika paljon rahaa. Ymmärrän toki sen, että muidenkin täytyy kerätä rahaa, mutta ei tämä meille todellakaan ole mikään kultakaivos, Oksanen sanoo.

Hänen mukaansa rallin tulos on järjestävän seuran osalta lähellä plus miinus nollaa.

– Jos niin sattuu käymään, että rahaa jää, se menee meidän kilpailijoiden tukemiseen. Meillä on kuitenkin yli 20 aktiivisesti kilpailevaa rallikuskia eri luokissa, ja me tuemme heitä. Sitä varten tämä seura on olemassa.