Auto numero 96 ajoi rajusti ulos Kakaristossa – kuljettaja ja kartturi vietiin keskussairaalaan

Jyväskylän MM-rallin Kakaristo 1 -erikoiskokeella sattui lauantaina raju ulosajo.

Ralliorganisaatio kertoi hetki sitten Twitterissä, että kyseessä oli auto numero 96 eli Markus Manninen kartturinaan Arto Ranta. Molemmat on kuljetettu Keski-Suomen keskussairaalaan. Heidän vammoistaan ei ole tarkempaa tietoa.

TIEDOTE



Auto nro 96 ajoi ulos Kakaristossa (EK 14). Kuljettaja ja kartanlukija on kuljetettu Keski-Suomen keskussairaalaan.



ANNOUNCEMENT



Car no 96 drove out of the stage on SS 14 Kakaristo. Driver and co-driver have been transported to Central Finland's central hospital.